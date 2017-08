Niinistö tulee Trumpin ajan Washingtoniin – psykologi näyttää keskisormea presidentin hotellille, monia nolottaa

Puolen kilometrin päässä Valkoisesta talosta floridalainen psykologi Betsey Gibson ei mahda itselleen mitään. Hän näyttää keskisormea kultakirjaimin koristellulle Trump International -hotellille, jonka siro torni kohoaa pääkaupungin kattojen ylle.

Presidentti tekee monen kansalaisen mielestä saman eleen joka päivä.



Suomen presidentti Sauli Niinistö saapuu maanantaina Trumpin ajan riitaiseen ja tyytymättömään Washingtoniin, jossa vain harva kansalainen on ylpeä maansa johtajasta. Suomalaisvieraan toivotaan ottavan puheeksi ilmastonmuutoksen ja tarpeen kunnioittaa kaikkia ihmisryhmiä.

Asianajaja Vern Smith on tullut Trump-hotellille Washingtonin osavaltiosta länsirannikolta. Hän kertoo ottavansa Trumpin hotellista valokuvaa vaimon siskolle, jotta tämä voi oksentaa sen päälle. Toinen osuva mielipide Smithin mukaan olisi pissata läheiseen puskaan.

– Mikä olisi viestini ulkomaiselle presidentille, joka tulee tänne? Että kaveri on patologinen valehtelija. Älä usko mitään, mitä Trump sanoo, Smith selittää baseball-lippiksen varjosta.

Trump International -hotelli on liikemies-presidentin tapaan täynnä kullankimallusta. Pääovella on kuitenkin hämmentävän hiljaista. KUVA: Pete Marovich

Yhdysvaltojen pääkaupungissa on hikisen lämmintä, kuten melkein aina. Tunnelmaa kuumentaa entisestään monen kansalaisen ilmaisema tuohtumus presidentin puheista ja teoista. Moni haastateltu ihminen toistaa saman kuin Smith: presidentin puheet ovat järkyttäviä pahimmillaan ja parhaimmillaankin epäuskottavia, ellei täyttä puppua.



"Hänen pitäisi lukea orjuuden historiasta"



Vastapäätä Trump-hotellia Kansallisen puistoviraston työntekijä Cliff Hill on polvillaan ja pitelee pystyssä lyhtypylvästä, joka pitäisi tänään korjata.



– Isänmaallisuus merkitsee niin monia asioita. Minulle se tarkoittaa ajattelua, että yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Herra Trump on saanut kotikasvatuksen ja elämänkokemuksen, joka on selvästi erilainen kuin minulla, Hill kertoo kohteliaan päättäväisesti.

– Afrikkalais-amerikkalaisena koen, että hänen pitäisi tuntea maamme historia ja ymmärtää, mitä jouduimme kokemaan. En minä, mutta esi-isämme. Kaikki haluavat meidän vain unohtavan. En nimittäisi häntä rasistiksi, mutta hän pitänyt kiinni saamastaan kotikasvatuksesta. Jos hän lukisi historiaa, hän tietäisi valkoisilla olleen orjia. Jokainen orjakin on ihmisolento.

Cliff Hill korjaa katulamppua Trump-hotellia vastapäätä. Afrikkalais-amerikkalaisena hän sanoo kokevansa isänmaallisuuden aivan eri tavoin kuin Trump. KUVA: Pete Marovich

Kollega on hakemassa korjaustyöhön tarvittavaa ruuvia. Odotellessa Hill vetoaa periamerikkalaiseen pyhään arvoon, jokaiselle kuuluvaan sananvapauteen. Se koskee jopa presidenttiä. Hänellä on oikeus täysi esittää myös inhottavia mielipiteitään. Kansalaisen on totuteltava sietämään presidenttiä, jonka kansa on valinnut.



– Voimme protestoida ja marssia joka päivä kaiken päivää, mutta alahuoneen pitäisi muuttaa lakeja. Lopulta kaikki on siitä kiinni.

"Presidentti ei voi valita, kuka on rikollinen ja kuka ei"



Kadun toisella puolella valkoihoinen asianajaja Smith jatkaa ajatuksen loppuun. Hänen mukaansa Trump loukkaa lakeja ja oikeusjärjestelmää valikoimalla itse, kuka ihmisistä noudattaa lakia ja kuka ei – tai ketä pitää hyvänä jätkänä ja ketä pahana.



Trumpin moraalisia ominaisuuksia arvostelee Washingtonissa liki jokainen.

– Se mies teki omaisuutensa vedättämällä työtätekeviä ihmisiä. Tekemällä diilejä, jättämällä rahat maksamatta ja piiloutumalla lakimiesten suojiin. Hävetköön! Smith sanoo.

– Mielestäni Hillary Clinton olisi ollut hyvä presidentti. Hän oli hyvä ulkoministeri ja hyvä ehdokas. Trumpin voitto jäi kiinni vain reilusta 70 000 äänestäjästä. Se porukka mahtuisi vaikka yhdelle jalkapallostadionille Michiganiin, ja jäisi tilaakin!



Smith kertoo vierailleensa holokaustimuseossa perheineen ja kokeneensa siellä, että pelottavan moni Trumpin pelikuvioista muistuttaa Adolf Hitlerin toimia 1930-luvulla ennen sotaa.



"Trump lietsoo muukalaisvihaa ja eriarvoisuutta"



Hotellin näkemisen suututtama tohtori Gibson jatkaa matkaa sanoen, ettei Trump selvästikään ole pätevä toimimaan ylipäällikkönä. Että hän lietsoo muukalaisvihaa ja eriarvoisuutta.



– Trumpin luo menevältä Suomen presidentiltä toivoisin, että hän ottaisi esiin globaalin lämpenemisen, kansainvälisen turvallisuuden ja kaiken ymmärryksen puutteen.



Mikä on Trumpin monista shokeeraavista puheista shokeeraavin?



– Ei tässä enää muista kaikkia shokkeja. Joka päivä tulee shokki, ja viime perjantaina hän teki vielä aiempaa hurjemman päätöksen, että lakia rikkonut mies pitää vapauttaa armahtamalla, Smith viittaa Arizonan sheriffiin Joe Arpaioon, joka 85-vuotiaana on vankilassa rotuun perustuvasta profiloinnista ja muista väärinkäytöksistä rikosten torjunnassa.



Valkoisen talon edustalla jatkuva mielenosoitus



Reilun kivenheiton päässä Valkoisen talon edustalla on meneillään tavanomainen vilinä. Turvatoimet ovat kireitä, eikä pääportin edestä pääse betoniporsaiden takia ajamaan autolla. Ei ole päässyt vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen.



Ystävällisiä poliiseja ja turvallisuusagentteja pyörii kaikkialla. Paikalla on protestoijia, matkailijoita ja erilaisia aatteidensa tyrkyttäjiä.



Valkoisen talon edustalla vuodesta 1982 mieltään osoittaneet ydinaseiden vastustajat ovat paikalla tänäänkin. Heidän telttansa on ainoa pysyvä rakennelma, jonka sallitaan olla Valkoisen talon edessä. Siitä on tullut osa kaupunkikuvaa. Kun presidentin virkaanastujaisiin tarvittiin tilaa, viranomaiset kohteliaasti siirsivät teltan syrjemmälle ja juhlien jälkeen takaisin.

Gary Quinter ja Neil Cousins pitävät pohjoiseurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta. Heille on tuttu myös pohjolan pääministerien yhteiskuva, joka oli parodia presidentti Trumpin poseerauksesta arabijohtajien vieraana. Kuvassa oli mukana myös Juha Sipilä. KUVA: Pete Marovich

Gary Quinter on tullut tuuraamaan vakituista mielenosoittajaa Neil Cousinsia hetkiseksi. Ystävällinen Quinter kertoo, ettei ole kuullut Suomen presidentin vierailusta. Sen hän tietää, että Suomi ja pohjoismaat pitävät huolta kaikista ihmisistä.



– Minä pidän teidän maastanne!



”Enemmänkin liberaaliksi” esittäytyvä Quinter muistaa nähneensä netissä, miten hauskasti Pohjolan viisi pääministeriä tekivät pilaa Trumpista. Moni Amerikassa tuntee parodiakuvan, jossa pohjoismaiden johtajat asettivat kätensä jalkapallon päälle –samassa asetelmassa kuin Trump oli kuvattu arabijohtajien kanssa. Tarkoituksena oli muistuttaa ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä.



– Trumpia ei kumminkaan kiinnosta. Hän vain rakastaa olla huomion keskipisteenä, Quinter toteaa.



"Amerikkalaisena pitää välittää ihmisistä Texasissa"



Trumpille löytyy Valkoisen talon edustalta tukea yhdessä asiassa. Texasin hirmumyrskutuhoja hänen pitää mennä katsomaan.



New Jerseyn osavaltiossa Atlantin rannalla asuva Greg Schneider on tullut pääkaupunkiin sukulaistytön häihin 11-vuotiaan poikansa Nickin kanssa. Heidän kotinsa joutui hirmumyrsky Sandyn reitille vuonna 2012. Vedeltä perheen koti pelastui, mutta sähköt olivat poikki kaksi viikkoa.



– En ole Trumpin suuri fani, koska hän jakaa maata eikä yhdistä. Mutta jos olet amerikkalainen, sitten pitää välittää ihmisistä Texasissa. On aivan ymmärrettävää, että hän haluaa mennä sinne ja osoittaa tukeaan tulvista kärsineille, Schneider sanoo.



– Eihän hän siellä tietenkään mitään varsinaisesti tee, mutta eleenä se on tärkeä.

Valkoisen talon matkaopas Ellen Malasky osoittaa turistille, missä Valkoisen talon kuuluisa länsisiipi, West Wing, sijaitsee.



Hänen mukaansa useimmat kuvittelevat presidentin työskentelevän toisessa päässä taloa. Suomen presidentistä Malasky ei ole kuullut, mutta eipä vierailu ole otsikkoihin noussutkaan.



Yleensä Amerikassa Suomesta tiedetään hyvä koulujärjestelmä, ja siitä kirjoitetaan ihailevia juttuja. Viime päivinä kaukainen pohjoismaa on kuitenkin noussut uutisiin toisesta syystä.



Jehovan todistajat hiljenevät hetkeksi



Valkoisen talon portilla kaksi naista haluaa keskustella raamatusta kenen kanssa tahansa, joka on aiheesta kiinnostunut. Heidän mukaansa myös presidenttien pitäisi luvata vähemmän ja lukea enemmän raamattua. Nimiään naiset eivät kerro, koska vain heidän järjestöllään JW:llä on merkitystä.

– Mutta me tiedämme, että se nainen oli meidän siskomme.



Käy ilmi, että jehovantodistajat ovat tietoisia Turun terroripuukotuksista ja siitä, että ensimmäinen uhri oli heidän kaltaisensa.

– Joka päivä me tulemme tänne ja ohjaamme ihmisiä Jumalan valtakuntaa kohti. Siellä ei ole sotaa, nälkää eikä näitä ristiriitoja, jotka vaivaavat ihmiskuntaa tänään.

Lännen median päätoimittaja Matti Posio seuraa presidenttien tapaamista Washingtonissa.