Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentin - Trump: Rakastamme Suomen kansaa!

Suomen presidentti Sauli Niinistö tapasi maanantai-iltana Suomen aikaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Niinistö saapui Valkoiseen taloon myöhään maanantai-iltana Suomen aikaan.

Paikalla olevan Lännen Median toimittajan mukaan Niinistö ja Trump kättelivät ensin nopeasti pihalla ja astelivat sitten Valkoisen talon länsisiipeen. Pian sen jälkeen oli vuorossa lyhyt tilaisuus mediaa varten.

Sauli Niinistö saapui Donald Trumpin vieraaksi Valkoiseen taloon maanantai-iltana Suomen aikaa. KUVA: Matti Posio

Toimittajan kysyessä terveisiä suomalaisille Trump yltyi kehumaan Suomea.

– Me rakastamme Suomen kansaa. Herra presidentti muisti, miten siellä 90-luvulla. Olin kuuluisa jo siihen aikaan!, hän kommentoi.

Trump sanoi myös arvostavansa Niinistön Yhdysvaltain-vierailua.

Yhdysvaltain presidenttiä harmitti myös kauppavajeen kehitys. Presidentit totesivat, että siinä on parantamisen varaa.

Trump lähdössä Texasiin

Presidenttien piti alunperin tavata tiistaina. Tapaaminen siirrettiin kuitenkin maanantaille, sillä Trump on menossa käymään hirmumyrsky Harveyn runtelemassa Texasissa tiistaina. Texasin lisäksi Louisiana on kärsinyt myrskyssä pahoja tuhoja. Osavaltioihin on julistettu hätätila.

Ulkona tapahtuneen kättelyn yhteydessä Trump ei vastannut amerikkalaismedian huutamiin kysymyksiin, mitä hän haluaisi sanoa Texasin asukkaille hädän hetkellä. Myöhemmin pidetyssä tiedotustilaisuudessa Trump kuitenkin otti heti aluksi osaa alueen asukkaita kohdanneeseen tuhoon.

Valkoiseen taloon on kokoontunut runsaasti suomalaista mediaväkeä amerikkalaisten toimittajien lisäksi.

Toimittajat odottavat Valkoisen talon edustalla presidenttien tiedotustilaisuutta. KUVA: Matti Posio

Lännen Median päätoimittaja Matti Posio seuraa presidenttien tapaamista Washingtonissa.