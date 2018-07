Niinistö: Tapaamisen pääviesti, että keskustelu vaikeista asioista jatkuu

Pääviesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän Vladimir Putinin tapaamisesta vaikuttaa olevan se, että he ovat valmiita jatkamaan keskustelua useista vaikeista asioista. Näin tapaamisen antia arvioi presidentti Sauli Niinistö omassa tiedotustilaisuudessaan. Jos näin on, se on Niinistön mielestä myönteinen asia.

Niinistö kertoi keskustelleensa sekä Trumpin että Putinin kanssa muun muassa arktisesta alueesta ja mustasta hiilestä ja Trumpin kanssa myös Itämeren sotilasharjoituksista.

- Totesin vain niiden (sotaharjoitusten) merkityksen eurooppalaisten ja Itämeren maiden, myös Suomen kannalta, Niinistö sanoi.

Hän sanoi keskustelleensa presidenttien kanssa myös Ukrainasta ja Syyriasta. Niinistö ei avannut tarkemmin keskustelujensa sisältöä eikä ottanut kantaa Putinin ja Trumpin keskinäisiin keskusteluihin.

Niinistö kiistää puhuneensa presidenttien kanssa käymissään keskusteluissa Arktisen neuvoston mahdollisesta huippukokouksesta. Hän sanoi vain tiedustelleensa molemmilta - eikä suinkaan ensimmäistä kertaa - olisivatko he valmiita tukemaan Arktista neuvostoa päätymään ratkaisuihin ainakin mustan hiilen torjumisessa.

- Kumpikin oli hyvin myönteinen. Olen siihen kovin tyytyväinen, Niinistö sanoi.