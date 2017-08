Niinistö: Suomen pitää painaa päälle mustan hiilen poistamiseksi – Yhdysvallat puolittaa päästönsä

Presidentti Sauli Niinistö kokee saaneensa Venäjän Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen Donald Trumpin mutkan kautta ilmastotalkoisiin. Kumpikin johtajista on aiemmin kiistänyt ilmastonmuutoksen olevan ihmisen aiheuttama.

Yhdysvallat ottaa tavoitteeksi puolittaa mustaa hiiltä levittävien päästöjensä määrän, Niinistö kertoi tavattuaan Trumpin Valkoisessa talossa maanantaina. Tiistaina hän tarkensi Lännen Medialle, että kyseessä on luultavasti enemmänkin tavoitetaso (kuin velvoite).

Trumpin hallinnossa asiasta kertoo Niinistön mukaan presidentin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja H.R. McMaster. Tämä oli mukana Valkoisen talon tapaamisessa.

– Hekin ovat tässä asiassa mukana, ja se on erinomainen asia, Niinistö myhäili Washingtonissa tavatessaan suomalaisia toimittajia.

Tuliko päätös puolittamisesta reaktiona nimenomaan teidän aloitteeseenne?

– Tuskinpa. Mutta kuitenkin.

Trump ja Putin kiinnostuivat ympäristöstä tänä keväänä

Niinistö kertoi olevansa ”suoraan sanottuna aika yllättynyt”, että kumpikin suurvaltojen johtajista on ollut kiinnostunut mustan hiilen päästöjen vähentämisestä arktisella alueella.

– Kun keväällä Arkangelissa tapasin presidentti Putinin, hän totesi siellä, että ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttamaa ja siihen on vain sopeuduttava. Samaan aikaan presidentti Trump todellakin on kritisoinut Pariisin ilmastosopimusta. Nyt sitten kolmen kuukauden päästä näissä keskusteluissa, joita olen käynyt, kumpikin on kääntynyt hyvin myönteiseksi nimenomaan tähän mustan hiilen torjumiseen.

Niinistö toivoo Yhdysvaltojen voivan osallistua arktisen ympäristön suojeluun tätä kautta, vaikka termi ilmastonmuutos on Trumpille vaalilausuntojen takia poliittisesti hankala. Mustaa hiiltä aiheuttavien päästöjen torjunta hidastaisi suoraan ilmaston lämpenemistä pohjoisilla alueilla.

Niinistö kertoo puhuneensa asiasta ympäri Eurooppaa ja myös Kanadan pääministerille Justin Trudeaulle, sillä Kanada kuuluu Arktiseen neuvostoon. Niinistön mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on ollut hänen kanssaan samoilla linjoilla, samoin Japanin pääministeri Shinzo Abe.

Suomen toimiessa Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana Niinistö aikoo edistää mustan hiilen vähennystä ”härkäpäisesti”. Vastaavaa tarmoa vaativaksi hän nimesi toisen aloitteensa, jonka tavoitteena on saada Itämerellä lentävät sotilaskoneet pitämään tunnistuslaitteensa päällä vahinkojen välttämiseksi.

Valkoisessa talossa Trump vakuutti maanantaina ottaneensa hyvin vastaan arktisen aloitteen mustasta hiilestä. Hän jatkoi olevansa monessa samaa mieltä Suomen presidentin kanssa. Vastaus jäi median edessä kuitenkin yleisluontoiseksi. Hulppeaan tyyliinsä Trump sanoi haluavansa kristallinkirkkaat vedet ja puhtaan ilman – ”puhtaimman ilman ikinä!”

Niinistö houkutti Trumpia bisnesmahdollisuuksilla

Trumpin vierellä Niinistö selitti kärsivällisesti salintäydelle amerikkalaisia ja suomalaisia toimittajia, miten vanhanaikaiset voimalat tuottavat mustan hiilen päästöjä vuosittain määrän, joka on 40 kertaa enemmän kuin Suomen vuodessa kuluttama kaasu. Suuren ongelman aiheuttaa niin sanottu soihduttaminen: työmenetelmä, jossa öljykentillä ylijäämäkaasu yksinkertaisesti poltetaan.

Tästä aiheutuva hiilipäästö on arktisen luonnon vakava uhka, ja aiheuttaa suomalaislähteiden mukaan jopa neljäsosan arktisten alueiden lämpenemisestä.

Niinistö vihjaisi, että hukkaan menevän kaasun ottamisessa käyttöön voisi olla bisnesmahdollisuuksia. Hän totesi, että keskustelua voidaan jatkaa Arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtajuuden Suomi otti heti Yhdysvaltojen jälkeen.

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Yhdysvaltojen ja Suomen lisäksi Venäjä, Kanada, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Tarkkailijana mukana on esimerkiksi Kiina. Pysyviä jäseniä ovat useat alkuperäiskansoja edustavat järjestöt, kuten Saamelaisneuvosto.

Paikalla olleilta amerikkalaisilta toimittajilta ilmastonmuutosaihe ei poikinut jatkokysymyksiä. Moni heistä sanoi olevansa yllättynyt, että Trump ylipäätään otti kantaa ympäristöasioihin myönteisessä sävyssä.