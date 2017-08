Niinistö selitti Valkoisessa talossa, miten arktinen alue puhdistuu – Trump haluaa puhtaimman ilman ikinä

Yhdysvallat aikoo puolittaa mustaa hiiltä levittävien päästöjensä määrän, presidentti Sauli Niinistö kertoi tavattuaan presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa. Niinistö nosti keskusteluissa esiin mustan hiilen ongelman, jota vastaan hän toivoo Yhdysvaltojen voivan taistella yhdessä muiden maiden kanssa, vaikka maa vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta.

Trump pitää kansainvälistä ilmastosopimusta Yhdysvaltojen etujen vastaisena.

Vastatessaan Lännen Median kysymykseen Valkoisen talon East Roomissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa maanantaina illalla presidentit eivät suoraan käyttäneet sanaa ilmastonmuutos. Termi on Yhdysvalloissa kiistanalainen.

Trump vakuutti ottaneensa hyvin vastaan arktisen aloitteen mustasta hiilestä. Hän jatkoi olevansa monessa samaa mieltä Suomen presidentin kanssa. Hulppeaan tyyliinsä Trump sanoi haluavansa kristallinkirkkaat vedet ja puhtaan ilman – ”puhtaimman ilman ikinä!”

Niinistö selitti kärsivällisesti salintäydelle amerikkalaisia ja suomalaisia toimittajia, miten vanhanaikaiset voimalat tuottavat mustan hiilen päästöjä vuosittain määrän, joka on 40 kertaa enemmän kuin Suomen vuodessa kuluttama kaasu. Suuren ongelman aiheuttaa niin sanottu soihduttaminen: työmenetelmä, jossa öljykentillä ylijäämäkaasu yksinkertaisesti poltetaan.

Tästä aiheutuva hiilipäästö on arktisen luonnon vakava uhka ja aiheuttaa suomalaislähteiden mukaan jopa neljäsosan arktisten alueiden lämpenemisestä.

Niinistö vihjaisi, että hukkaan menevän kaasun ottamisessa käyttöön voisi olla bisnesmahdollisuuksia. Hän totesi, että keskustelua voidaan jatkaa Arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtajuuden Suomi otti heti Yhdysvaltojen jälkeen.

Arktiseen neuvostoon kuuluvat Yhdysvaltojen ja Suomen lisäksi Venäjä, Kanada, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Tarkkailijana mukana on esimerkiksi Kiina. Pysyviä jäseniä ovat useat alkuperäiskansoja edustavat järjestöt, kuten Saamelaisneuvosto.

Paikalla olleilta amerikkalaisilta toimittajilta ilmastonmuutosaihe ei poikinut jatkokysymyksiä. Trumpin kohua herättäneistä vaaliteemoista heitä kiinnosti Meksikon rajalle kaavailtu muuri, jonka Trump jälleen lupasi rakentaa ja panna Meksikon ”tavalla tai toisella maksamaan siitä”.

Näin Niinistö ja Trump vastasivat Lännen Median kysymykseen Valkoisessa talossa

Matti Posio: Herra presidentit, Lännen Media Suomesta.

Puhuitteko ilmastonmuutoksesta lainkaan ja miten teidän, herra presidentti Niinistö, aloitteenne arktisen alueen siivoamisesta ja sen tekemisestä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Millaisen vastaanoton ideanne sai täällä Washington DC:ssä?

Sauli Niinistö: Keskustelimme paljon mustasta hiilestä. Selittääkseni kaikille, mitä tapahtuu. Kaikki me tiedämme, mitä tapahtuu, kun auringonpaiste kohtaa mustan, se sulattaa jäätä. Ongelma ei ole ainoastaan arktinen. Jos menetämme arktisen alueen, menetämme maapallon. Meidän on taisteltava niitä päästöjä vastaan, jotka levittävät mustaa hiiltä. Ymmärsin, että Yhdysvallat aikoo puolittaa tämän. Hiilen lähteistä suuri osa on toki Venäjällä vanhanaikaisissa energiavoimaloissa, jotka tuottavat lämpöä, ja toinen ongelma on soihduttaminen. Öljykentillä poltetaan soihduttamalla ylijäämäkaasu, ja määrä on valtava. Vuosittain se on 40 kertaa enemmän kuin Suomi kuluttaa kaasua. Tässä voisi tulla myös bisnes kuvaan. Vanhanaikaisia voimaloita uudistamalla voidaan tehdä enemmän vähemmällä energialla. Olisiko mahdollista löytää käyttöä tälle kaasulle, joka nyt heitetään hukkaan. Uskoakseni meillä on mahdollisuus jatkaa keskustelua Arktisen neuvoston piirissä. Perimme puheenjohtajuuden Yhdysvalloilta ja jatkamme työtä.

Donald Trump: Meillä oli erittäin hyvä vastaanotto erityisesti arktisen ja mustan hiilen osalta. Mielestäni meillä on paljon yhteisymmärrystä. Yksi asia, josta myös olemme samaa mieltä, on, että haluamme kristallinkirkkaat vedet, haluamme puhtaan ilman – puhtaimman ikinä! Hyvin tärkeää. Meillä on paljon yhteisymmärrystä.