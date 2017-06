New Yorkissa entinen työntekijä saapui lääkärintakissa sairaalaan ja surmasi yhden

New Yorkissa sairaalassa tulen avannut mies tappoi yhden naisen ja haavoitti useita, kertoo New Yorkin poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan haavoittuneita on kuusi, joista viisi on vakavasti haavoittuneita. Kuollut nainen löydettiin sairaalan 17-kerroksesta. Hänet todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.

Myös epäilty ampuja löydettiin kuolleena. Hänet löydettiin ammutun naisen vierestä. Poliisin mukaan sairaalan palohälytysjärjestelmä oli aktivoitunut, koska mies yritti todennäköisesti sytyttää itsensä tuleen.

Poliisi ei paljasta miehen henkilöllisyyttä, mutta vahvistaa tämän olevan sairaalan entinen työntekijä.

New York Timesin mukaan mies on tunnistettu sairaalan entiseksi lääkäriksi, joka oli työskennellyt perhelääkärinä. Poliisi kertoo, että epäilty mies saapui sairaalaan lääkärintakissa. New York Timesin mukaan mies oli piilottanut aseen takin sisään.

BBC:n mukaan ampuminen alkoi noin 14.45 paikallista aikaa Bronx Lebanon -sairaalassa. Uhreja ammuttiin sairaalan kerroksissa 16. ja 17.

Bronx Lebanon -nimisessä sairaalassa on lähes tuhat vuodepaikkaa.

