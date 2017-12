New Yorkin tuhoisimmassa tulipalossa kuollut ainakin 12 - joukossa yksivuotias lapsi

New Yorkin Bronxin kaupunginosassa on palanut asuinkerrostalo. Ainakin 12 ihmistä on kuollut, ja uhreja saattaa tulla lisää. Kuolonuhreista nuorin on yksivuotias ja vanhin 50-vuotias.

- Tämä on pahimpia tulipaloja moneen, moneen vuoteen, sanoi New Yorkin pormestari Bill de Blasio, kertoi uutiskanava CNN.

Hänen mukaansa tulipalo on kaupungin tuhoisin neljännesvuosisataan.

Blasion mukaan loukkaantuneista neljä ihmistä on kriittisessä tilassa.

Tulipalo sulki liikenteen Bronxissa palavan talon ympäristöstä torstai-iltana paikallista aikaa.

Tulipalo syttyi torstai-iltana paikallista aikaa. Rakennuksessa oli kaikkiaan 25 asuntoa.

- Tulipalo alkoi ensimmäisestä kerroksesta ja levisi nopeasti, sanoi kaupungin palopäällikkö Daniel Nigro.

Kuolonuhreja oli rakennuksen eri kerroksissa. Viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä.

Paikallinen koulu avasi ovensa suojapaikaksi kotinsa menettäneille. Sokissa olleita asukkaita ja perheenjäseniä seisoi kylmässä säässä talon ulkopuolella odottamassa uutisia, kertoi CNN.

Pelastusviranomaiset onnistuivat pelastamaan palavasta talosta ainakin 12 ihmistä, joiden odotettiin selviävän kertoi de Blasio.