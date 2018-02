New York Times: Pohjois-Korean epäillään auttaneen Syyriaa hankkimaan kemiallisia aseita

Pohjois-Korean epäillään toimittaneen Syyrialle tarvikkeita, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen, kirjoittaa New York Times. Tieto on peräisin YK:n tarkkailijaryhmän vielä julkaisemattomasta raportista.

Syyriaan olisi viety haponkestäviä laattoja, venttiilejä ja lämpömittareita. Lisäksi Syyrian kemiallisia aseita käsittelevissä sotilastukikohdissa on raportin mukaan nähty pohjoiskorealaisia ohjusteknikkoja. Tarkkailijaryhmä on saanut selville, että Pohjois-Koreasta on vuosina 2012-2017 viety Syyriaan ainakin 40 lastia ohjusosia sekä tarvikkeita, joita voidaan käyttää sekä sotilaallisiin että rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Syyrian hallitusta syytetään kemiallisten aseiden käytöstä maan omia kansalaisia vastaan.

