Netflixin Narcos-hittisarjaan kuvauspaikkoja etsinyt meksikolainen elokuvantekijä löytyi ammuttuna Meksikossa

Suoratoistopalvelu Netflixin Narcos-sarjaan sopivia kuvauspaikkoja etsinyt meksikolainen elokuvantekijä Carlos Munoz Portal löydettiin maanantaina ammuttuna Meksikossa. Paikallismedian mukaan Munozin ruumis löydettiin Keski-Meksikon Hidalgon osavaltion syrjäseudulta.

Viihdelehti Varietyn mukaan Portal oli ollut etsimässä kuvauspaikkoja suositun Narcos-sarjan neljättä tuotantokautta varten. Muun muassa Kolumbian huumelordien noususta ja tuhosta 1980- ja 1990-luvulla kertovan sarjan on odotettu päättyvän Meksikoon. Neljännen tuotantokauden on Varietyn mukaan arvioitu keskittyvän pahamaineiseen Meksikon Juarez-huumekartelliin. Sarjasta on tähän mennessä julkaistu kolme tuotantokautta.

Netflixin julkaisemassa tiedotteessa muun muassa kerrotaan, että Netflix on tietoinen Munozin kuolemasta ja että faktat kuolemaan liittyen ovat edelleen epäselviä.

Munoz on tarkastellut kuvauspaikkoja myös moniin maineikkaisiin elokuviin, joita ovat muun muassa 007 Spectre, Fast & Furious ja Sicario.

Linkki juttuun