Nepalin tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut ainakin 25

Ainakin 25 ihmistä on kuollut kahden viime päivän aikana monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä Nepalissa, viranomaiset kertovat.

Maan itäosassa ja myös joillain alueilla lännessä on saatu rankkasateita perjantaiaamusta lähtien. Nepalin etelärajan tiheään asutuilla alangoilla on tulvinut, kun taas idän mäkisillä seuduilla on sattunut maanvyörymiä.

Eteläisillä tasangoilla tulvat ovat katkoneet teitä ja lännessä kolme valtatiesiltaa on romahtanut. Itäisellä Morangin hallintoalueella sijaitseva Biratnagarin lentokenttä suljettiin, sillä kiitotiellä on noin metrin verran vettä.

Myös puhelin- ja voimalinjat ovat kärsineet rankkasateista, minkä takia monilta syrjäisiltä seuduilta on ollut vaikea saada tarkkaa tietoa vahinkojen suuruudesta.

Sääennusteiden mukaan rankkasateet jatkuvat sunnuntaina.