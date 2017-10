Nenä suoristui, pömppövatsa ohentui - vakuutusyhtiöitä huijataan maksamaan kauneusleikkauksia

Ruotsissa on kehittynyt uusi vakuutusyhtiöitä rassaava ilmiö. Ulkomailla matkustavat turistit ilmoittavat joutuneensa onnettomuuksiin ja tarvinneensa leikkaushoitoa. Jotkut heistä palaavat kuitenkin kotiin nenä suoristettuna ja pömppömaha litteämpänä.

- Ihmiset tekevät vahinkoilmoituksia, kun he ovat itse asiassa käyneet kauneusleikkauksissa, sanoo vakuutusyhtiö Ifin selvityspäällikkö Anders Lindstrand.

Matkustaminen on kasvussa, ja samalla kasvavat myös ilmoitukset matkoilla tapahtuneista vahingoista. Ruotsissa maksettiin viime vuonna noin kahden miljardin kruunun (200 miljoonan euron) korvaukset matkoilla tapahtuneista vahingoista.

- Pahin tapaus taisi olla se, kun eräs mies ilmoitti tarvinneensa leikkaushoitoa hammasvaurion takia. Tarkastuksessa paljastui, että hän oli teettänyt rasvaimun, Lindstrand kertoi.

Toinen mies soitti Ifille ja kertoi loukanneensa nenänsä matkalla hotelliinsa ja tarvinneensa siksi leikkauksen.

- Hänen nenänsä oli leikkauksen jälkeen suoristunut kummasti, Lindstrand kertoi.

Vakuutusyhtiö Folksamin ulkomaanvahinkopäällikkö Helene Mood on myös tietoinen ilmiöstä.

- Tavallisesti ilmoitetaan, että on jouduttu onnettomuuteen ja että vamman takia tarvittiin leikkaus. Meillä on tietyt rutiinit, ja tiedämme, että leikkausten teettäminen akuutisti on harvoin välttämätöntä.

Yleistä on myös se, että hätkähdyttävän monet onnettomuudet ja ryöstöt tapahtuvat matkan viimeisenä päivänä, usein matkalla lentokentälle.

- Tapauksia ilmoitetaan harvoin paikalliselle poliisille, ja vakuutuksenottaja on usein paikalla yksin, ilman silminnäkijöitä. Se on vähän hämmästyttävää, Lindstrand sanoo.

Ruotsalaiset vakuutusyhtiöt arvioivat, että 5-10 prosenttia kaikista korvaushakemuksista on petoksia.