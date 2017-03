Neljässä maassa on nyt tukala nälänhätä - Suomi ilmoitti tänään humanitaarisesta avusta

Helmikuussa Etelä-Sudan julisti nälänhädän maan tiettyihin osiin. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta kuuteen vuoteen, kun yksikään maa maailmassa julisti nälänhädän. Noin 100 000 ihmisen on raportoitu olevan kuolemanvaarassa.

Katastrofaalisen tilanteen taustalla ovat sisällissota ja taloudellinen romahdus. Etelä-Sudan on maailman nuorin tunnustettu valtio. Se irtautui Sudanista vuonna 2011.

YK:n tarkkailijoiden mukaan maan presidentti Salva Kiirin hallitus on pääosin vastuussa Etelä-Sudanin tilanteesta. YK tiedotti sunnuntaina, että lauantaina kuusi avustustyöntekijää sai surmansa Etelä-Sudanissa väijytyksessä. Reutersin mukaan avustustyöntekijät olivat olleet matkalla maan pääkaupungista Jubasta Piborin kaupunkiin.

- Nälänhätä ei ole kuivuuden seuraus, se on seurasta siitä, että johtajat ovat kiinnostuneempia vallasta ja henkilökohtaisesta hyödystä kuin väkivallan päättämisestä ja humanitaarisen avun päästämisestä paikalle, Yhdysvaltain varasuurlähettiläs Michele Sison sanoi YK:n turvaneuvostolle viime torstaina.

Etelä-Sudanin varasuurlähettiläs Joseph Mourn Majak Ngor Malok kiisti tuolloin, että maan hallitus olisi syypää nälänhätään.

Ulkoministeriö tiedotti maanantaina, että Suomi on myöntänyt ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäsen (kok.) päätöksellä humanitaarista apua noin 61 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa kohdennetaan nälänhädästä kärsiviin Afrikan sarven maihin sekä Nigeriaan ja Jemeniin.

Suomen avun määrä Etelä-Sudaniin ja Afrikan sarven pakolaistilanteen helpottamiseksi on yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Tilanne on tukala myös Jemenissä, missä 17 miljoonan ihmisen ruokaturva on YK:n ja sen partnereiden mukaan uhattuna. Kriisi on yksi pahimmista ruokakriiseistä maailmassa tällä hetkellä. Sen taustalla on kaksi vuotta kestänyt sisällissota.

YK:n humanitaarisen avun johtaja Stephen O’Brien kuvasi kannanotossaan näheensä häämöttävästä nälänhädästä järkyttäviä todisteita muutaman viikon takaisella Jemenin-vierailullaan.

YK:n turvaneuvostolle O’Brien totesi lokakuussa BBC:n mukaan, että Jemenissä on humanitaarinen katastrofi. Suomen ilmoittaman avun määrä Jemeniin on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Etelä-Sudanin ja Jemenin lisäksi Nigeriassa ja Somaliassa nähdään nälkää. Kriisi on kaikissa maissa yhteenlasketusti jopa niin suuri, että kyse on maailman suurimmasta humanitaarisesta kriisistä sitten YK:n perustamisen, YK:n O’Brien sanoi uutiskanava Al Jazeeran mukaan maaliskuun alkupuolella.

Nigeriassa nälänhätä on paikallistunut maan koillisosaan, jossa terroristijärjestö Boko Haram tappanut yli 20 000 ihmistä ja ajanut 2,6 miljoonaa ihmistä kotoaan.

Somaliassa noin 2,9 miljoonaa ihmistä on riskissä joutua nälänhätään. Maa on viimeksi kärsinyt nälänhädästä vuonna 2011. Noin 363 000 alle viisivuotiasta lasta on Maailman ruokaohjelman mukaan akuutin aliravitsemuksen tilassa.

Suomen maanantaina ilmoittamasta humanitaarisesta avusta 2 miljoonaa euroa ohjataan Nigeriaan ja Somaliaan 5,5 miljoonaa euroa.

Lähteet: BBC, Al Jazeera