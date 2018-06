Neljännesmiljoonaa jemeniläistä uhkaa kuolema Saudi-Arabian johtaman liittouman suurhyökkäyksen takia

Suurhyökkäyksen Hodeidahin satamakaupunkiin odotetaan pahentavan maan humanitaarista kriisiä entisestään.

Saudi-Arabian johtama liittouma on aloittanut Jemenin sisällissodan suurimman hyökkäyksen Hodeidahin satamakaupunkiin. Avustusjärjestöt varoittavat hyökkäyksen johtavan humanitaariseen katastrofiin, joka uhkaa jopa neljännesmiljoonan ihmisen henkeä.

Hodeidahin satama on humanitaarisen avun keskeisin portti Jemeniin. Sitä kautta saapuu Jemeniin tulevista avustuksista noin 80 prosenttia. Ruoka-avusta riippuvaisia ihmisiä on Jemenissä seitsemän miljoonaa, mikä on noin 75 prosenttia maan väestöstä.

YK ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea vetosivat keskiviikkona sodan osapuoliin, jotta nämä suojelisivat siviilejä.

– Kansainvälisen humanitaarisen lain mukaan konfliktin osapuolten on tehtävä kaikki mahdollinen siviilien suojelemiseksi ja heidän pitää varmistaa, että ihmiset saavat eloonjäämiseen tarvittavan avun, kertoi YK:n Jemenin humanitaarisen avun koordinaattori Lise Grande uutistoimisto Reutersille sähköpostitse.

Huthit eivät suostuneet perääntymään

Jemenin maanpaossa olevaa hallitusta tukeva Saudi-Arabia aloitti keskiviikkona kolmevuotisen sodan suurimman hyökkäyksen satamakaupunkiin.

Saudien omistama Al-Arabiya -uutiskanava kertoi Hodeidahin "vapautuksen" alkaneen suurella maahyökkäyksellä sekä ilma- ja laivastoiskuilla. Kaupungin reunoilta kuului räjähdyksiä.

Jemenin presidentti Abdrabuh Mansur Hadi ilmoitti, että kaikki poliittiset keinot huthi-kapinallisten suostuttelemiseksi vetäytymään kaupungista olivat epäonnistuneet.

YK yritti turhaan estää hyökkäyksen

Iranin kanssa liittoutuneet huthi-kapinalliset ovat pitäneet Hodeidahia hallussaan vuosikausia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lännen tukema Persianlahden maiden koalitio yrittää vallata hyvin puolustetun kaupungin Jemenissä.

Luvassa lienee suuri kaupunkitaistelu, jonka odotetaan aiheuttavan runsaasti uhreja molemmille osapuolille.

Saudi-Arabian johtama liittouma pyrkii palauttamaan valtaan presidentti Mansur Hadin hallituksen ja estämään sunnivaltioiden kilpailijanaan pitämän shiialaisen Iranin laajentumispyrkimykset.

Huthit kuitenkin kiistävät olevansa Iranin suojatteja sanoen, että vallankumous on suunnattu korruptiota vastaan ja Jemenin puolustamiseksi maahantunkeutujia vastaan.

YK yritti viime viikot turhaan estää hyökkäystä, jonka tiedettiin pahentavan maan humanitaarista kriisiä entisestään.

Noin 600 000 asukkaan Hodeidah sijaitsee noin 150 kilometriä lounaaseen Sanaasta, Jemenin pääkaupungista, joka on ollut huthien vallassa syyskuusta 2014. Saudien johtama koalitio tuli mukaan sotaan maaliskuusta 2015. Se saa tukea Yhdysvalloilta.

YK ja muut avustusjärjestöt ovat vetäneen kansainväliset avustustyöntekijät Hodeidahista.

Ennen sisällissotaa yli 70 prosenttia Jemenin ruoka- ja polttoainetuonnista suuntautui kaupungin kautta.

Saudien johtama ilmaisku tuhosi vuonna 2015 kaupungin sataman nostokurjet. Tammikuussa YK toi paikalle liikuteltavia nostokurkia auttamaan avustuslaivojen purkamisessa.