Neljä hiihtäjää ja kaksi kiipeilijää kuollut Sveitsin Alpeilla - hyytävä sää yllätti hiihtäjät

Sveitsin Alpeilla neljä hiihtäjää ja kaksi kiipeilijää on kuollut viikonlopun ja maanantain välisenä aikana. Paikallinen poliisi on vahvistanut kuolemantapaukset. Lisäksi viisi hiihtäjää on kriittisessä tilassa jouduttuaan viettämään yön hyisessä säässä.

Huono sää oli yllättänyt 14 hiihtäjää Pigne d'Arollan alueella sunnuntaina, ja he olivat joutuneet yöpymään ulkosalla. Suuri pelastusoperaatio aloitettiin maanantaina aamunkoitossa. Mukana oli poliisin mukaan muun muassa seitsemän helikopteria.

Kuolleet hiihtäjät olivat Italiasta, Ranskasta ja Saksasta. Yksi kuolleista sai ilmeisesti surmansa putoamisessa. Kolme muuta kuoli myöhemmin sairaalassa.

Hiihtäjien ryhmä oli matkalla Dixin levähdyspaikalta Vignettesiin yöpymään. He etenivät Serpentineksi nimettyä reittiä.

Toisessa, erillisessä turmassa saivat surmansa 21- ja 22-vuotiaat kiipeilijät.

Viime viikkoina Sveitsin Alpeilla on tapahtunut useita kuolemaan johtaneita hiihto-onnettomuuksia.