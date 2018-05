Navalnyi otettiin kiinni Putinia vastustavassa mielenosoituksessa Moskovassa

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on otettu kiinni mielenosoituksessa Moskovassa. Moskovan mielenosoituksella ei ole viranomaisilta saatua lupaa.

Navalnyi on kehottanut venäläisiä osoittamaan tänään mieltään Putinia vastaan. Virkaanastujaiset Putinin neljännelle presidenttikaudelle järjestetään maanantaina.

Mielenosoituksia on järjestetty eri puolilla Venäjää. Aiemmin on kerrottu, että Kaukoidän ja Siperian kaupungeissa pidetyissä protesteissa on otettu kiinni kymmeniä ihmisiä.

Viranomaiset torppasivat vaaleissa Navalnyin ehdokkuuden.