Naton Stoltenberg pitää Trumpin ja Putinin tapaamista hyvänä - Sipilä korostaa dialogin merkitystä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg pitää hyvänä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat ensi kuussa. Vuoropuhelun käyminen on hänen mukaansa linjassa sotilasliiton lähestymistavan kanssa.

Naton lähestymistapa Venäjään on kaksiraiteinen. Stoltenbergin mukaan Nato pyrkii käymään maan kanssa vuoropuhelua, mutta samaan aikaan puolustuskykyä vahvistetaan.

Stoltenberg tapasi torstaina EU-maiden johtajia huippukokouksessa Brysselissä.

Putinin neuvonantaja: Helsinki on varsin sopiva tapaamispaikka

Helsinki on varsin sopiva tapaamispaikka Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin neuvonantaja Juri Ushakov.

Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien on määrä tavata Helsingissä huippukokouksessa 16. heinäkuuta.

Useita tunteja kestävän tapaamisen aikana presidentit keskustelevat kahden kesken ja pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, Ushakov kertoo uutistoimisto Tassin mukaan.

Ushakov myös ilmaisee olettavansa, että Putin ja Trump saattavat antaa tapaamisen jälkeen yhteisen lausunnon.

Hänen mukaansa lausunnossa "saatetaan linjata osapuolten seuraavat askeleet kahdenvälisten suhteiden parantamiseksi".

Sipilä korostaa dialogin merkitystä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien tapaaminen Helsingissä oli odotettu uutinen. Dialogi on erittäin tärkeää myös Suomen ja Euroopan turvallisuudelle, Sipilä sanoo Twitterissä.

Tapaamispaikka on myös osoitus Suomen politiikan johdonmukaisuudesta ja kyvystä järjestää korkean tason tapaamisia, hän kirjoittaa.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) katsoo, että Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä on tunnustus Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle kokonaisuudessaan.

Tieto tapaamisesta on nostattanut myös kriittistä keskustelua siitä, onko Suomelle todella niin myönteinen asia isännöidä tapaamista. Esiin on nostettu muun muassa Donald Trumpin ja Vladimir Putinin suhtautuminen Suomelle tärkeisiin kansainvälisiin järjestöihin ja monenkeskiseen yhteistyöhön.

Soini sanoo, että on osapuolten asia, mitä he keskenään sopivat ja millä tavalla he tulevat toimeen. Hänen arvionsa mukaan maailman tilanne on nyt niin vaikea, että keskustelu ylipäänsä on hyvästä.

- Suomen asemasta ei sinänsä ole mitään epäselvää. Suomi on länsimaa ja Euroopan unionin maa, ei mikään maa harmaalla vyöhykkeellä, Soini sanoi.

