Naton pääsihteeri Koreoiden rauhanneuvotteluiden edistymisestä – "Työtä on vielä paljon edessä"

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg iloitsi perjantaina Etelä- ja Pohjois-Koreoiden neuvotteluiden onnistumisesta. Pääsihteerin mukaan Nato tukee Koreoiden pyrkimyksiä päästä rauhaan.

– Näin myös itse, kun viimeksi vierailin Etelä-Koreassa, miten syvällä jännitteet maiden välillä ovat. Toivotan tervetulleeksi kahden johtajan tapaamiset, totesi Stoltenberg.

Koreoilla on edelleen edessä pitkä tie, ennen kuin Koreoiden kriisi on täysin ratkaistu. Stoltenberg kiittelee erityisesti kansainvälisen yhteisön painostusta, joka on edesauttanut tämänpäiväisiä neuvotteluja.

– Nämä vahvat kansainväliset paineet ovat auttaneet pääsemään tilanteeseen, jossa nyt olemme. Meidän tulee myös jatkaa painetta, jotta tilanne paranee edelleen. On hienoa, että edistystä on nähty, mutta on todettava, että työtä on vielä paljon edessä, totesi Stoltenberg.

Stoltenberg osallistui tänään Naton ulkoministerikokoukseen Brysseliin. Aamupäivän kokouksissa ulkoministereitä on puhuttanut Venäjä ja pitkän aikavälin turvallisuusvaikutukset.

Stoltenbergin mukaan Naton roolia pyritään horjuttamaan jatkuvasti verkkohyökkäyksien, kemiallisten aseiden käytön ja propaganda avulla. Stoltenberg viittasi kemiallisten aseiden käytöllä sekä Syyriaan että Solisburyyn.

– Meidän on edelleen vahvistettava sietokykyämme, ja meidän tulee kehittää voimakkaampia työkaluja näiden hybridiuhkien käsittelemiseksi, totesi Stoltenberg.

– Olemme nähneet monissa maissa saman kaavan, jossa vieras taho on yrittänyt sekaantua maiden poliittisiin prosesseihin, kuten vaaleihin. On tärkeää, että kaikki liittolaisemme tekevät parhaansa torjuakseen nämä yritykset horjuttaa demokraattista prosessia, jatkoi Stoltenberg.

Stoltenbergin mukaan Nato-maat ovat etenkin Salisburyn tapauksessa pystyneet seisomaan yhtenä rintamana. Nato jatkaa silti vuoropuhelua Venäjän kanssa.

– Kun jännitteet ovat korkeat, on vuoropuhelu tärkeämpää kuin koskaan, totesi Stoltenberg.

Aamupäivän tapaamisessa valmisteltiin myös toimia, joiden avulla Nato jatkaa koulutusta Irakissa. Tarkemmista toimista kerrotaan kesän huippukokouksessa.

– Tänään sovimme operaation konseptista. Siihen kuuluu useita satoja ihmisiä, jotka kouluttavat irakilaisia ohjaajia ja kehittävät Irakin sotilaskouluja. Näin meidän osaamisemme tavoittaa tuhansia muita, sanoi Stoltenberg.