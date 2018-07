Nato-huippukokous alkoi – Trump hyökkäsi heti Saksaa kohtaan: "Saksa on täysin Venäjän hallittavissa"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloitti kansainvälisen huippukokouksen tapansa mukaan värikkäästi. Nyt Trumpin hampaisiin joutui Saksan ja Venäjän yhteistyö kaasuputken kanssa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump hyökkäsi Nato-huippukokouksen alla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kärkevästi Saksaa vastaan, jonka se sanoi olevan "Venäjän vankina", koska maa tukee Baltic Sea -kaasuputkihanketta Venäjän kassa.

– Saksa on täysin Venäjän hallittavissa, koska he saavat 60–70 prosenttia energiastaan Venäjältä ja uuden kaasuputken kautta, Trump sanoi.

Trump tapasi toimittajia Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa ennen varsinaisen kokouksen alkamista Brysselissä.

Stoltenbergin mukaan ei ole Naton asia päättää kaasuputkista, vaan ne tulee tehdä valtiotasolla.

Trump kritisoi tiedustelutilaisuudessa Saksaa siitä, että samalla kun maata vartioidaan Venäjän uhalta, "Saksa maksaa miljoonia ja miljoonia vuodessa Venäjälle". Tämä on Trumpin mukaan "epäsopivaa".

– Me suojelemme Saksaa, me suojelemme Ranskaa, me suojelemme kaikkia näitä maita. Ja sitten lukemattomat maat menevät ja solmivat kaasuputkisopimuksia Venäjän kanssa ja he maksavat miljoonia dollareita Venäjän rahakirstuihin, Trump sanoi.

Trumpin mukaan on äärimmäisen epäsopivaa, että Yhdysvallat maksaa Euroopan puolustamisesta Venäjältä samanaikaisesti kun suurin EU-alueen talous solmii kaasukauppoja Venäjän kanssa.

Saksa on tukenut Itämereen vedettävän uuden maakaasuputken rakentamista, muiden unionin jäsenmaiden nostamista epäilyistä huolimatta. Nord Stream 2- työnimellä kulkevan putken olisi tarkoitus kuljettaa venäläistä maakaasua. Liittokansleri Merkel on myös vakuuttanut kotirintamalla, että kyseessä on yksityinen kaupallinen projekti, johon ei käytä saksalaisten verorahoja.

Trump penää lisärahoitusta muilta sotilasliiton jäsenmailta

Trump myös toisti vaatimuksensa muiden Nato-maiden kustannusten kasvattamisesta. Trumpin mukaan läntisten liittolaisten pitää nyt maksaa enemmän sotilasliiton kustannuksia, kuten ovat yhdysvaltalaiset veronmaksajat Trumpin mukaan "epäreilusti" joutuneet viime vuosina tekemään.

– Uskon, että näiden maiden täytyy tehostaa niitä [maksuja] nyt, ei 10 vuoden aikana. Saksa on rikas maa ja hekin puhuvat vain pienestä lisäyksestä vuoteen 2030 mennessä. He voisivat lisätä sitä välittömästi, huomenna, ilman minkäänlaisia ongelmia, Trump sanoi.

– Saksa on Venäjän vanki. He hankkiutuivat eroon hiilitehtaistaan ja ydinvoimasta. He saavat ison osan öljystään ja kaasustaan Venäjältä. Se on jotain, mitä Naton pitää ottaa huomioon. Se on hyvin epäsopivaa, Trump sanoi.

Trumpin on tarkoitus tavata Saksan liittokansleri Angela Merkel Nato-kokouksessa myöhemmin tänään ja hän myös tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ensi viikolla Helsingissä.