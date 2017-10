Nate-hurrikaani laantui trooppiseksi myrskyksi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltoihin iskenyt Nate-hurrikaani on laantunut trooppiseksi myrskyksi.

Nate oli heikoin eli ykkösluokan hurrikaani rantautuessaan Louisianaan ja Mississippiin varhain aamulla Suomen aikaa. Myrsky on heikentynyt nopeasti edetessään sisämaahan.

Nate on nostattanut tulvia ja katkonut sähköjä, mutta sen odotetaan aiheuttavan huomattavasti vähemmän tuhoja kuin Yhdysvaltoja viime viikkoina koetelleet hurrikaanit.

Osissa Alabamaa ja Floridaa viranomaiset ovat antaneet myös tornadovaroituksen Naten takia.

New Orleansin ulkonaliikkumiskielto kumottiin

Katrina-hurrikaanin vuonna 2005 pahoin runtelemaan New Orleansin kaupunkiin oli julistettu ulkonaliikkumiskielto Naten takia. Myrskyn iskettyä maihin viranomaiset poistivat kiellon.

Nate on jo kolmas hurrikaani, joka on iskenyt Yhdysvaltojen mantereelle kahden kuukauden sisällä. Harvey-myrsky iski Texasiin elokuussa, ja Irma-myrsky moukaroi Floridaa syyskuussa. Maria-hurrikaani puolestaan tappoi kymmeniä ihmisiä ja aiheutti viime kuussa miljardivahingot Yhdysvaltoihin kuuluvalla Puerto Ricon saarella.

Nate on ollut tuhoisin Keski-Amerikassa, missä se on vaatinut jo ainakin 28 ihmisen hengen Costa Ricassa, Nicaraguassa, Hondurasissa ja Salvadorissa. Useita ihmisiä on edelleen kateissa.