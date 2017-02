Nasa on löytänyt joukon Maan kaltaisia planeettoja, kolme sijaitsee elämänvyöhykkeellä

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoo löytäneensä seitsemän uutta eksoplaneettaa noin 40 valovuoden päässä Maasta. Planeetat ovat suunnilleen Maan kokoisia kiviplaneettoja, ja kolme niistä sijaitsee niin sanotulla elämänvyöhykkeellä eli elämän kannalta sopivan matkan päässä omasta auringostaan. Elämän kannalta otollinen etäisyys tarkoittaa, että planeetalla voi esiintyä nestemäistä vettä.

Planeetat kiertävät Trappist 1 -nimistä tähteä, joka on luokitukseltaan niin kutsuttu punainen kääpiö. Nyt löydetty Maan kokoisten eksoplaneettojen planeettaryhmä on suurin, jonka tiedetään kiertävän yhtä tähteä. Tutkijoiden mukaan löytö on suuri askel sen selvittämisessä, onko muualla maailmankaikkeudessa elämää.

Asiasta kerrottiin Nasan tiedotustilaisuudessa hetki sitten. Sitä voi katsoa suorana Nasan verkkosivuilta.

Viime vuoden toukokuussa Nasa kertoi löytäneensä aurinkokunnan ulkopuolelta liki 1 300 planeettaa, mikä yli kaksinkertaisti Kepler-avaruusteleskoopin kautta löydettyjen eksoplaneettojen määrän.

Nasa arvioi tuolloin, että löydetyistä planeetoista lähes 550 saattaa olla kiviplaneettoja, kuten Maakin. Oletus perustui planeettojen kokoon. Nasan mukaan löydetyistä planeetoista yhdeksän kiertää tähteään elämän esiintymisen kannalta otollisella etäisyydellä.

Pari kuukautta myöhemmin Nasa kertoi löytäneensä avaruusteleskoopin avulla 104 eksoplaneettaa lisää. CNN kertoo, että tutkijoiden mukaan näistä neljä ovat hieman suurempia kuin Maa ja ne saattavat myös olla kiviplaneettoja. Elämän esiintymisen kannalta planeetoista kaksi oli kuitenkin tutkijoiden mukaan liian kuumia. Kaksi muuta planeettaa kiertävät tähteään kuitenkin sopivalla etäisyydellä.

Kepler-teleskooppi laukaistiin omalle aurinkoa kiertävälle radalleen vuonna 2009. Ensimmäinen eksoplaneetta löydettiin vuonna 1992.