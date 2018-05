Nasa lähetti aluksen kohti Marsia, perillä marraskuun lopulla

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on lähettänyt matkaan aluksen, jonka määränpää on Mars. InSight-nimisen laskeutujan on määrä tulla perille 26. marraskuuta, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

Hankkeen tarkoituksena on hankkia tietoja punaisen planeetan järistyksistä ja pinnanalaisesta maailmasta, jota Nasa aikoo tutkia nyt ensimmäistä kertaa. Yksi tavoitteista on saada tietoa siitä, miten Marsin ja Maan kaltaiset kiviplaneetat ovat syntyneet.

Hankkeen kustannukset ovat 993 miljoonaa dollaria.

Nasan päätutkija Jim Green kertoo, että Marsilla tiedetään tapahtuvan muun muassa maanjäristyksiä ja lumivyöryjä.

- Mutta kuinka altis Mars on järistyksille? Tämä on perustavaa laatua olevaa tietoa, jota tarvitaan, Green sanoo.

Marsin kuoren värähtelyjä aiotaan mitata laskeutujan matkassa olevalla seismografilla. Toinen tärkeä mukana oleva laitteisto on tarkoitettu seuraamaan pinnan alaista lämpöä.

Marsin lämpötilojen ymmärtäminen on tarpeen, koska Nasa toivoo voivansa lähettää planeetalle tulevaisuudessa miehitetyn lennon. Kesäpäivänä lämpötila voi planeetan päiväntasaajan lähistöllä nousta 20 celsiusasteeseen, mutta yöllä tipahtaa noin 70 miinusasteeseen.

Marsiin meno ei ole rutiinia

Mars ei ole helppo tutkimuskohde, vaikka se on Maan lähin naapuriplaneetta. Monet lennot sinne ovat epäonnistuneet.

Euroopan avaruusjärjestön Esan mukaan ensimmäisen onnistuneen lennon Marsiin teki Mariner 4, jonka Nasa laukaisi matkaan 28. marraskuuta 1964. Se kulki Marsin ohi noin 10 000 kilometrin etäisyydeltä ja lähetti Maahan 22 kuvaa.

- Kuvia oli vähän, mutta ne olivat ensimmäiset kuvat Marsista lähietäisyydeltä, Esan nettisivulla kerrotaan.

Nasa on edellisen kerran laskeutunut Marsiin 2012, jolloin sinne pääsi robottimönkijä Curiosity.

- Marsiin meno ja erityisesti sinne laskeutuminen ei ole mitään rutiinitoimintaa, tiivistää InSight-ohjelmaa Lockheed Martin Spacella johtava Stu Spath.

