Napajäätä on nyt ennätysvähän niin etelä- kuin pohjoisnavallakin

Etelämantereen ympärillä oleva merijää suli tänä vuonna pienemmäksi kuin koskaan satelliittimittausten 1970-luvulle ulottuvassa historiassa.



Sekä yhdysvaltalaisen National Snow & Ice Data Centerin että japanilaisen National Institute of Polar Researchin julkaisemien tietojen mukaan merijää suli Etelämantereen ympärillä pienimmilleen reilu viikko sitten ja lähti sen jälkeen laajenemaan.



Merijäätä on ollut poikkeuksellisen vähän koko eteläisen pallonpuoliskon kesäkauden ajan.



Pohjoinen napajää voi yhtä heikosti. Pohjoisnavalla merijää saavuttaa näihin aikoihin vuotuisen maksimilaajuutensa ennen kuin lähtee kevään edistyessä sulamaan.



Yhdysvaltalaisten satelliittimittausten perusteella näyttää siltä, että pohjoinen napajää voi jäädä tänä vuonna laajimmillaan ollessaan pienemmäksi kuin koskaan mittaushistorian aikana. Varmaksi asiaa ei voi vielä sanoa, sillä joinakin vuosina pohjoinen napajää on saavuttanut maksimilaajuutensa vasta maaliskuun loppupuolella.



Yhdysvaltalaisen Polar Science Centerin mukaan pohjoisen napajään keskimääräinen paksuus ja tilavuus ovat joka tapauksessa pienemmät kuin koskaan aiemmin.