Naistenpäivänä marssittiin tasa-arvon puolesta eri puolilla maailmaa

Kansainvälisenä naistenpäivänä tasa-arvoa on vaadittu mielenilmauksin eri puolilla maailmaa.

Esimerkiksi Turkissa kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat marsseille ympäri maata. Myös muun muassa Argentiinassa, Meksikossa ja Brasiliassa järjestettiin marsseja.

Yhdysvalloissa marsseja on järjestetty ainakin New Yorkissa ja Washingtonissa. New Yorkin marssin järjestäjien mukaan kymmenkunta mielenilmauksen järjestäjää pidätettiin kansalaistottelemattomuuden takia.

Naistenpäivää vietettiin eilen.