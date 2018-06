Naiset saavat pian ajaa Saudi-Arabiassa, mutta aktivismi vie telkien taakse

Suljettu ja konservatiivinen kuningaskunta Saudi-Arabia on viime aikoina osoittanut avautumisen merkkejä. Elokuvateatterit on sallittu, ja muutamien viikkojen kuluttua naiset ovat taas saamassa viimein oikeuden ajaa.

Samaan aikaan uudistuksia varjostavat synkät uutiset. Sunnuntaina maan syyttäjävirasto kertoi, että maassa on pidätetty yhteensä 17 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidätetyistä yli kymmenen on ollut naisten ajo-oikeutta puolustavia pitkän linjan aktivisteja. Osa heistä on päästetty vapaalle odottamaan tuomiota.

Hallinto ei ole paljastanut pidätettyjen nimiä, mutta uutisraporttien mukaan yksi heistä olisi 28-vuotias aktivisti Loujain al-Hathloul, joka on ollut vankilassa aiemminkin yritettyään ajaa naapurimaa Arabiemiraateista takaisin kotimaahansa.

Saudi-Arabian hallinnon mukaan pidätetyt ovat "juonineet kuningaskuntaa vastaan". Heitä on myös nimitelty pettureiksi valtion mediassa.

Huoltajajärjestelmä pysyy

Saudi-Arabian uudistukset liittyvät kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Vision 2030 -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on uudistaa kuningaskuntaa.

Yksi uudistusten motiivi on ollut vähentää Saudi-Arabian talouden riippuvuutta öljyrahoista. Tavoitteissa on kasvattaa muun muassa naisten työllistymistä.

Osa tahoista on kuitenkin kritisoinut uudistuksia lähinnä taloudellisista syistä johtuviksi.

Esimerkiksi naisten oikeuksien tiellä seisoo yhä monia esteitä. Yksi isoimmista on Saudi-Arabian "huoltajalaki". Lain mukaan nainen tarvitsee luvan lähes kaikkiin päätöksiinsä miespuoliselta huoltajalta, oli kyse sitten ulkomaille matkustamisesta tai avioliitosta.

Osa hallinnon puolustajista on puolustellut toimenpiteitä sanomalla, että liian kovaotteiset uudistukset säikäyttäisivät liikaa maan konservatiiveja. Siksi niiden on tapahduttava hitaasti, sanoi kruununprinssiä tukeva poliittinen analyytikko Ali Shihabi New York Timesille.

- Autoa ajavia naisaktivisteja juhlitaan lännessä, mutta heidän toimintansa on vaarallista - aktivistit provosoivat konservatiivista väestönosaa, joiden painetta hallinto yrittää jatkuvasti hillitä, hän sanoo.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet uudistuksia silmänlumeeksi. Pidätyksillä maa voikin haluta lähettää viestin, että kuningashuoneen tai vallitsevan järjestelmän kritisointi on yhä kiellettyä.

- Jos uudistukset näkee tilanteena, jossa saudit saisivat täydelliset ihmisoikeudet ja valtuudet osallistua yhteiskuntaan, bin Salman on uudistajan vastakohta, kritisoi Human Rights Watchin Lähi-idän-yksikön johtaja Sarah Leah Witson New York Timesille.

