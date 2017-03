Näin tapahtumat etenivät Lontoossa – poliisi pitää Westminsterin välikohtausta terrori-iskuna

Lontoon poliisi kertoi keskiviikkona kuudelta pitävänsä Lontoon välikohtausta toistaiseksi terrori-iskuna.

Tilanteesta on vielä liikkeellä paljon vahvistamatonta tietoa. Tähän mennessä varmistunut on kuitenkin se, että poliisia on puukotettu Lontoon keskustassa sijaitsevan parlamenttitalon lähettyvillä. Poliisi ampui hyökkääjän pian tämän jälkeen.

Yhden naisen on kerrottu kuolleen ja useiden loukkaantuneen.

Tähänastisten tietojen mukaan hyökkääjä olisi ajanut usean ihmisen yli ylittäessään Westminsterin sillan matkalla parlamenttitalolle. Välikohtauksessa on brittipoliitikkojen sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto Reutersin silminnäkijätietojen mukaan haavoittunut useita ihmisiä.

Britannian parlamentin edustalla on käyty aseellinen välikohtaus, jossa on loukkaantunut useita ihmisiä.

Joidenkin lähteiden mukaan sillalla olisi jopa kymmenen haavoittunutta.

Silminnäkijöiden mukaan hyökkääjä olisi juossut autosta astuttuaan porttien läpi Westminsterin palatsiin ja puukottanut lähimpänä ollutta poliisia. Hyökkääjän lähestyessä veitsi kädessään toistakin poliisia, häntä ollaan todennäköisesti ammuttu.

Työntekijät kertovat kuulleensa kolme tai neljä laukausta ja huutoa rakennuksen lähettyviltä.

Henkilökuntaa pyydettiin keskiviikkona iltapäivästä pysymään parlamentin sisällä toimistohuoneissaan.

Westminsterin metro parlamentin kohdalla suljettiin poliisin pyynnöstä ja bussit on ohjattu kiertämään alue.

Pääministeri Theresa Mayn on kerrottu olevan kunnossa ja turvassa.