Näin Pohjois- ja Etelä-Korean johtajien historiallinen kokous etenee

Neuvottelujen lisäksi ohjelmassa on muun muassa puun istutus ja päivällinen, jossa muistetaan Kim Jong-unin Sveitsin-vuosia.

Ensi yönä Suomen aikaa tapahtuu Koreoiden maaperällä historiallinen vierailu, kun Pohjois-Korean johtaja astuu ensi kertaa Etelä-Korean maaperälle.

Seuraava on tiedossa vierailun kulusta etukäteen.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un astuu rajan yli Panmunjomin rajakylään kello 9.30 paikallista aikaa, eli Suomen aikaa kello 3.30. Häntä vastaanottamassa on Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in.

Etelä-Korean kunniakaarti saattaa johtajat tervetuloseremoniaan Panmunjomin kylän aukiolle.

Kimillä on mukanaan yhdeksän ihmistä, heidän joukossaan hänen sisarensa Kim Yo-jong, joka johti maan delegaatiota talviolympialaisissa. Mukana on myös maan virallinen valtionpää Kim Yong-nam.

Toisin kuin aiemmissa Koreoiden huippukokouksissa vuosina 2000 ja 2007, nyt mukana on myös johtavia puolustusvoimien edustajia.

Etelän Moonilla on delegaatiossa mukanaan seitsemän henkilöä, muun muassa puolustus-, ulko- ja yhdistymisministerit.

Istutettava mänty symboloi "rauhaa ja hyvinvointia"

Ensimmäinen virallinen kokous maiden johtajien välillä alkaa klo 10.30 paikallista aikaa Panmunjomin Rauhan talossa.

Tämän jälkeen Kim ja Moon lounastavat erikseen, pohjoisen delegaatio palaa syömään omalle puolelleen.

Lounaan jälkeen iltapäivällä vuorossa on seremoniallinen puun istutus. Mänty istutetaan aselepolinjalle symboloimaan "rauhaa ja hyvinvointia". Puun alle on tuotu multaa pohjoisen Paektu-vuorelta ja etelän Halla-vuorelta. Kim ja Moon kastelevat puuta vedellä, joka on tuotu pohjoisen Taedong-joesta ja etelän Han-joesta.

Tämän jälkeen johtajat tekevät pienen kävelykierroksen ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Neuvottelujen päätteeksi Kim ja Moon allekirjoittavat sopimuksen ja pitävät puheet. Tämän jälkeen he syövät päivällistä etelän puolella. Kimin ruoaksi on tarjolla muun muassa röstiperunoita, jotka muistuttavan Pohjois-Korean johtajaa hänen opiskeluvuosistaan Sveitsissä.

Lopuksi he katsovat videolta esitystä nimeltä Yhden kevät. Tämän jälkeen Kim seurueineen palaa pohjoisen puolelle ja huippukokous on ohi.