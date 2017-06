"Näin ihmisten hyppäävän", kertoo Lontoon tornitalopalon silminnäkijä - palossa kuolleiden määrä noussut 12:een

Lontoossa ainakin 12 ihmistä on kuollut tornitalon palossa, kertoo poliisi. Kuolleiden määrän uskotaan kuitenkin nousevan, ja poliisi ennakoi tulevien päivien jälkitöistä vaikeita.

Lontoon pormestari Sadiq Khan kertoi aiemmin, että suuri joukko ihmisiä on yhä kateissa viime yönä alkaneen palon jäljiltä. Khan huomautti Sky Newsin haastattelussa, että osa kateissa olevista voi hyvinkin olla turvassa sukulaisten tai ystävien luona.

- 29-vuotisen urani aikana en ole nähnyt mitään vastaavaa, sanoi Lontoon pelastuslaitoksen johtaja Dany Cotton Guardianin mukaan.

Hänen mukaansa talossa on 24 kerrosta ja palo on vaikuttanut niistä kaikkiin toisesta kerroksesta ylöspäin. Pelastusviranomaiset saapuivat paikalle kuudessa minuutissa hälytyksestä.

Lontoon sairaaloihin on viety jo 69 loukkaantunutta, joista 18 on kriittisessä tilassa, Lontoon terveysviranomaiset kertoivat illalla kuudelta Suomen aikaa. Loukkaantuneita on hoidettu kuudessa sairaalassa.

Lontoon pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkään. Pelastuslaitoksen mukaan palomiehet käyvät rakennusta järjestelmällisesti läpi mahdollisuuksien mukaan. Syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Grenfell Tower -tornitalo sijaitsee Pohjois-Kensingtonissa. Tietoa talossa olleiden määrästä ei kuitenkaan ole, mutta arvioiden mukaan talossa asuu satoja ihmisiä.

Suomen suurlähetystö Lontoossa kehottaa välttämään aluetta tornitalon ympärillä ja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjetta. Lähetystön mukaan metro on suljettu toistaiseksi Hammersmithin aseman ja Edgware Roadin aseman välillä.

Poliisi on sulkenut myös osan moottoritiestä. Poliisi evakuoi myös läheisiä taloja.

BBC: Ei enää romahdusvaaraa

Silminnäkijät kertovat nähneensä putoavia ihmisiä. Kaksi silminnäkijää kertoi Press Association -uutistoimistolle nähneensä, kuinka vanhemmat pudottivat kerrostalon ikkunoista lapsia alhaalla oleville ihmisille.

Yksi kertoi nähneensä, kuinka vauva pudotettiin 9. tai 10. kerroksesta. Toisen mukaan viisivuotias poika pudotettiin 5. tai 6. kerroksesta.

Asukkaiden on kerrottu pyrkineen herättämään huomiota heiluttamalla kännyköiden valoja ja taskulamppuja.

- He olivat loukussa. He eivät voineet tulla alas, erityisesti ylimmästä kerroksesta... ihmisiä on palanut, sanoi BBC:n haastattelema Daniel.

- Näin sen omin silmin. Ja näin ihmisten hyppäävän.

Tapahtumapaikalla ihmiset ovat yrittäneet tavoittaa läheisiään.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman kello yhden jälkeen yöllä. Paikalla rakennusta sammuttamassa on noin 200 palomiestä. BBC:n mukaan talon ei uskota olevan enää romahdusvaarassa.

Poliisin mukaan palo on saanut alkunsa kerrostalon yläkerroksista. Talo on rakennettu vuonna 1974, ja siinä on 120 asuntoa.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että talossa käytetty päällyste olisi syttynyt herkästi palamaan.

- Päällyste levitti selvästi paloa. Meidän pitää selvittää, mitä tapahtui, kommentoi konservatiivikansanedustaja ja entinen palomies Mike Penning Guardianin mukaan.

Asukas: Talo oli vaarallinen

Kaksi asukasta on kertonut Guardianille, että he eivät kuulleet rappukäytävien palovaroittimia vaan ainoastaan asuntojen savuhälyttimien äänet.

- Kuulin naapurini savuhälyttimen äänen, mutta en ajatellut asiaa enempää. Sitten kuulin naapurin huutavan. Olen onnekas, että olen elossa - monet ihmiset eivät ole päässeet ulos talosta, sanoi yksi asukkaista Guardianille.

Asukkaat olivat varoittaneet jo vuosi sitten palon riskistä talon remontin aikana, koska käytössä oli vain yksi sisään- ja uloskäynti.

Myös Guardianin haastatteleman asukkaan mukaan talo oli vaarallinen, ja hän kritisoi myös viranomaisten tiedotusta.

- Poliisi ei ole tullut puhumaan meille. Emme ole voineet antaa nimiämme kenellekään.

"Puhelu ei mene läpi"

Yhdeksännessä kerroksessa asuva Hanan Wahabi sanoo heränneensä yöllä savuun ja päässeensä ulos talosta perheensä kanssa. Sen jälkeen hän soitti veljelleen, joka asuu 21. kerroksessa.

- Tuli ei ollut saavuttanut huippua vielä silloin.

- Hän sanoi, että hänen oli käsketty pysyä sisällä yhdessä huoneessa ja laittaa pyyhkeitä oven alle. Käskin hänen lähteä, ja hän sanoi tulevansa. Sitten soitin hänelle, ja hän sanoi, että savua on liikaa.

- Näin hänet viimeisen kerran, kun hän vilkutti ikkunasta vaimonsa ja lastensa kanssa. Viimeisen kerran puhuin hänen vaimonsa kanssa, kun hän (veli) puhui pelastusviranomaisten kanssa. Sen jälkeen en ole kuullut heistä, puhelu ei mene läpi.

