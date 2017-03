Myrskyarkkitehtuuri vei pilvenpiirtäjältä kattohuoneiston

New Yorkin Manhattanille on noussut pilvenpiirtäjä, jonka rakentamisessa on otettu ilmastonmuutos ja myrskyt aiempaa tarkemmin huomioon. Myrskyarkkitehtuuri näkyy muun muassa kaikkein arvokkaimman tilan eli kattohuoneiston puuttumisena. Penthousen paikalle arkkitehdit ovat suunnitelleet tilan, jossa on generaattoreita sähkökatkon varalle.

- Jos sähköt menevät, hissillä voi kulkea edelleen, jääkaappi toimii ja puhelimen lataaminen onnistuu, kertoo arkkitehti Gregg Pasquarelli.

Ilmanvaihto-, lämmitys- ja muuta sähkötekniikkaa on sijoitettu kellarikerrosten sijasta yli seitsemän metriä katua korkeammalle. Tulvasta ei siis tule heti laajaa haittaa.

Kaksiosaisessa rakennuksessa on yli 750 huoneistoa, joiden vuokra on vähintään 3 000 dollaria kuukaudessa.