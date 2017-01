Myös Suomen kaksoiskansalaisia USA:n maahantulokiellon piirissä

Silloin kun on kaksoiskansalaisuus, niin eivät nämä ole suomalaisia, vaan synnyinmaansa kansalaisia, näin se vaan menee.

Kumma kun ei edes tuota ymmärretä, vaan aletaan puhumaan suomalaisista, mikä on täysin väärin.

Trump teki täysin oikein ja näyttää nyt mallia kuinka terroristeja vastaan tulee toimia.

Terroristit käyttävät kansalaisiaan ihmiskilpinä soluttautuessaan länsimaihin ns. "pakolaisina".

Nämä puuhakerhot ihmsioikeuskerhot voisivat sen verran lukea lakia, että ymmärtäisivät sen tosiasian, että USAn presidentillä on valta määrätä ketä maahansa päästää, ei ihmisoikeuskerhoilla.