Myanmarissa useita poliiseja otettu kiinni rohingyamuslimien kohtelun takia

Myanmarissa useita poliiseja on otettu kiinni videon takia, jossa näkyy kuinka poliisit pahoinpitelevät rohingyamuslimeja. Todisteen rohingyamuslimien kohtelusta oli kuvannut niin ikään poliisi.

Muslimiryhmä rohingyat ovat kärsineet buddhalaisenemmistöisen Myanmarin hallinnon sortotoimista ja meneillään olevaa kriisiä on kuvailtu etniseksi puhdistukseksi rohingyoja vastaan.

Julki on tullut jo aiemmin useita videoita, joissa vaikuttaisi näkyvän rohingyamuslimeihin kohdistuvaa väkivaltaa. Nyt kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun maan hallitus on sanonut tutkivansa asiaa.

Myanmarin naapurimaa Bangladesh kertoi viime kuun loppupuolella, että noin 50 000 rohingyamuslimia on paennut kolmen kuukauden aikana Myanmarin turvallisuusjoukkojen verisiä toimia Bangladeshiin. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on puolestaan sanonut, että Myanmarin turvallisuusjoukot ovat saattaneet syyllistyä rikoksiin ihmisyyttä vastaan.