Myanmarin rohingya-palautukset ovat pelkkää pr:ää, sanovat järjestöt

Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat tiukkaan sävyyn Myanmarin hallituksen rohingya-muslimien kotiuttamista. Myanmarin mukaan ensimmäinen rohingya-perhe on saapunut Bangladeshista rajalta sijaitsevalta täpötäydeltä pakolaisleiriltä takaisin Myanmariin.

Kotiuttamisen piti alun perin alkaa jo tammikuussa. Suunnitelma on kuitenkin toistuvasti viivästynyt, koska Bangladesh ja Myanmar ovat syytelleet toisiaan puutteellisista valmisteluista.

YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat varoittaneet, ettei suurten joukkojen kotiuttaminen onnistu turvallisesti. Rohingyat ovat kohdanneet järjestelmällistä syrjintää ja vainoa Myanmarissa jo vuosikymmenten ajan, sillä heitä kohdellaan laittomina siirtolaisina. Rohingya-muslimien elinoloja Rakhinessa on kutsuttu apartheidin kaltaisiksi, heillä ei ole kansalaisoikeuksia ja pääsyä terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisiin peruspalveluihin on rajoitettu.

Ihmisoikeusjärjestöjen mielestä Myanmarin kotiuttamisilmoitus on pelkkää maineenpuhdistusta, jolla pyritään siirtämään huomio pois Rakhinessa tapahtuneiden rikosten selvittämisestä.

Myös YK on edelleen sitä mieltä, että turvallisen ja arvokkaan kotiuttamisen takaamiseksi on vielä paljon töitä tehtävänä.

Perhe lähetettiin sukulaisten luo

Myanmarin ja Bangladeshin tekemän sopimuksen mukaan paenneet sadattuhannet pakolaiset pyritään kotiuttamaan kahden vuoden sisällä. Seuraavista palautuksista ei kuitenkaan ole vielä tietoa.

Ensimmäisen palautetulle viisihenkiselle perheelle on Myanmarin hallituksen mukaan annettu niin sanotut tarkastuskortit, jotka toimivat jonkinlaisina henkilöpapereina. Myanmar on kieltänyt rohingyoilta kansalaisuuden.

Myanmarin mukaan leirille saapunut perhe on lähetetty eteenpäin väliaikaisesti sukulaisten luo Maungdawin kylään.

Noin 700 000 rohingya-muslimia on paennut Rakhinesta sitten elokuun, jolloin Myanmarin armeija aloitti sotilasoperaation alueella. YK on kutsunut operaatiota etniseksi puhdistukseksi, mutta Myanmar on kieltänyt syytökset sanoen, että operaation kohteena olivat rohingya-taistelijat.

Monet Bangladeshiin paenneet rohingyat ovat kertoneen pelkäävänsä paluuta paikkaan, jossa he näkivät perheenjäsentensä tulevan tapetuiksi. Myanmarin armeija on myös jyrännyt poltettuja kyliä maan tasalle, mitä ihmisoikeusryhmät ovat pitäneet todisteiden piilotteluna ja pyrkimyksenä katkaista rohingya-muslimien siteet maahan.