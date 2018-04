Myanmar kertoo kotiuttaneensa ensimmäisen rohingya-perheen

Myanmarin hallituksen mukaan ensimmäinen rohingya-perhe on saapunut Rakhineen väliaikaiselle leirille. Tiedotteessa hallitus ei kuitenkaan mainitse mahdollisia muita tulevia kotiuttamisia.

Rohingya-pakolaisten kotiuttaminen Bangladeshista takaisin Myanmariin viivästyi tammikuussa, sillä silloin pakolaisviranomaisten mukaan valmistelut olivat edelleen pahasti kesken. YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat puolestaan varoittaneet, että suurten rohingyajoukkojen turvallinen kotiuttamien ei ole vielä mahdollista. Esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö varoitti kotiuttamisolosuhteita lauantaina.

Myanmarin ja Bangladeshin tekemän sopimuksen mukaan paenneet sadattuhannet pakolaiset pyritään kotiuttamaan kahden vuoden sisällä.

Noin 700 000 rohingyaa paennut Bangladeshiin

Myanmarin hallitus kertoo, että lauantaiaamuna paikallista aikaa Rakhinen osavaltiossa sijaitsevalle väliaikaiselle leirille saapui viisihenkinen perhe. Tiedotteen mukaan viranomaisten tarkastuksen jälkeen perheelle annettiin niin sanotut tarkastuskortit, jotka toimivat jonkinlaisina henkilöpapereina. Myanmar on kieltänyt rohingyoilta kansalaisuuden.

Myanmarin mukaan leirille saapunut perhe on lähetetty eteenpäin väliaikaisesti sukulaisten luo Maungdawin kylään.

Monet Bangladeshin täpötäysillä leireillä asuvista rohingyoista ovat sanoneet olevansa haluttomia palaamaan Rakhinen osavaltioon. Siellä heitä ja heidän kotejaan vastaan on hyökätty. Noin 700 000 rohingyamuslimia on paennut Rakhinesta sitten elokuun, jolloin Myanmarin armeija aloitti sotilasoperaation alueella. YK on kutsunut operaatiota etniseksi puhdistukseksi.

Rohingya-muslimeja on syrjitty buddhalaisvaltaisessa Myanmarissa jo vuosia.