Ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja kahdeksan loukkaantunut aseistautuneiden miesten avattua tulen islamilaisen kulttuurikeskuksen yhteydessä sijaitsevassa moskeijassa Quebecissä Kanadassa sunnuntai-iltana.

Poliisin mukaan uhrit ovat 35–70-vuotiaita. Paikalla oli ammuskelun aikaan kymmeniä ihmisiä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kutsui lausunnossaan ammuskelua ”muslimeihin kohdistuneeksi terroristi-iskuksi”. Poliisi on pidättänyt kaksi epäiltyä mutta ei ole kertonut heistä yksityiskohtia.

Paikallisen sanomalehti Le Soleilin mukaan toinen epäillyistä olisi 27-vuotias. Lehden tietojen mukaan toisella epäillyllä olisi ollut hallussaan AK-47-rynnäkkökivääri.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.