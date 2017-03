Murhasyytteet Kim Jong-namin kuolemasta luettiin tiukkojen turvatoimien keskellä

Malesiassa kaksi naista on saanut syytteet Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin velipuolen murhasta. Murhasyytteet luettiin sadan raskaasti aseistetun poliisin suojatessa oikeustaloa. Syytetyt naiset, joista toinen on indonesialainen ja toinen vietnamilainen, oli puettu luotiliiveihin, kun he saapuivat oikeuteen.

Kim Jong-nam surmattiin Kuala Lumpurin lentokentällä reilut kaksi viikkoa sitten ilmeisesti hermokaasulla.

Naisille kerrottiin oikeudessa, että heitä uhkaa kuolemantuomio, jos heidän todetaan syyllisiksi.

Syytetyille ei annettu puheenvuoroa, mutta toinen heistä sanoi olevansa syytön. Naiset ovat kiistäneet syyllisyytensä sanoen, että he luulivat osallistuvansa tv-pilaan.

Oikeudenkäynnin ei uskota alkavan kuukausiin.

Murhatutkinnassa on otettu kiinni myös pohjoiskorealainen mies.