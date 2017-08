Munaskandaali kuumottelee nyt jo Ranskaa ja Britanniaa

Saastuneita hollantilaisia kananmunia on löydetty Ranskassa kahdesta elintarviketeollisuuden tehtaasta, kertoo maan maatalousministeriö. Sen mukaan on vielä epävarmaa, onko tuotteita toimitettu kuluttajille.

Munia on saattanut päätyä myös Britanniaan. Maan elintarviketurvallisuusviraston mukaan puhutaan vähäisestä määrästä munia, sillä osuus on 0,0001 prosenttia vuosittain Britanniaan tuoduista munista. Viraston mukaan riski kansalaisten terveydelle on hyvin pieni.

- Teemme tiivistä yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka ovat vastaanottaneet munia näiltä tiloilta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että saastuneita munia ei ole kauppojen hyllyillä.

Hyönteismyrkky fiproniilia on löytynyt kananmunista myös Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa. Belgiassa fiproniilipitoisuuksia on mitattu myös kananlihasta.