Muistomerkki MH17-lennon uhreille julkistetaan Schipolin lentokentän tuntumassa Hollannissa - turman tutkinta jatkuu edelleen

"Ketkä ovat syyllisiä Ukrainassa alasammutun matkustajakoneen pudottamiseen?" on kysymys, johon kolme vuotta tapahtuman jälkeen ei ole vieläkään saatu tyhjentävää vastausta. Kansainvälinen tutkijaryhmä (JIT) jatkaa tutkintaa, jonka lopullisena tavoitteena on nimetä tekoon syyllistyneet henkilöt.

Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla ollut MH17-lento ammuttiin alas Ukrainassa. Kaikki koneessa olleet ihmiset kuolivat, ja uhreista suurin oli hollantilaisia. Venäjän tukemien separatistien epäillään olleen ohjusiskun takana, mutta Venäjä on syyttänyt tapauksesta Ukrainaa.

Viime syksynä tutkijaryhmä julkisti työnsä tuloksia, ja ryhmän mukaan Malaysia Airlinesin kone ammuttiin alas Venäjältä Ukrainaan tuodulla Buk-ohjuksella. Lisäksi tutkijat ovat kertoneet tunnistaneensa noin sata ihmistä, jotka liittyvät tavalla tai toisella koneen alas ampumiseen ja Buk-ohjuslavetin liikkeisiin.

Tutkijaryhmään kuuluvat maat Australia, Belgia, Malesia, Hollanti ja Ukraina ovat sopineet yhdessä, että mahdolliset epäillyt tuodaan oikeuden eteen Hollantiin.

EU:n korkea edustaja Federica Mogherini korosti tänään EU:n lausunnossa, että rikostutkinta tarvitsee tukea kansainväliseltä yhteisöltä. EU vetoaa kaikkiin maihin, joilla on mahdollisuus auttaa tutkintaa, että tekoon syyllistyneet henkilöt saadaan oikeuden eteen.

- On ratkaisevaa, että tutkijat voivat saattaa työnsä päätökseen, itsenäisesti ja läpikotaisesti, Mogherini sanoo lausunnossa.

Kansalaisjournalistien Bellingcat-ryhmä on julkistanut vuosipäivän kunniaksi raportin, joka vetää yhteen julkisten lähteiden perusteella tehtyä selvittelytyötä.

Puu jokaiselle uhrille

Hollannissa julkistetaan tänään muistomerkiksi MH17-lennon uhreille metsikkö, jossa on 298 puuta, yksi jokaiselle kuolonuhrille. Puut on istutettu lähelle Amsterdamin Schipholin lentokenttää, josta matkustajakone lähti viimeiselle matkalleen kolme vuotta sitten.

Muistometsikön paljastustilaisuuteen osallistuu uhrien omaisten lisäksi myös viranomaisia sekä Hollannin kuningaspari, kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Maxima.

Puut on istutettu koristenauhan muotoon, ja niiden ympärille on istutettu auringonkukkia. Lahjoitusvaroin pystytetyn muistomerkin on suunnitellut taitelija Ronald A. Westerhuis ja maisema-arkkitehti Robbert de Koning.

