Mosulia kunnostetaan taistelujen jäljiltä - rakennus aloitetaan vesi- ja sähköverkostosta

Irakin Mosulissa hiljalleen alkavassa jälleenrakentamisessa pyritään ensimmäisenä palauttamaan käyttöön perusrakenteita. Esimerkiksi Länsi-Mosulin alueelle on rakennettava uudelleen vesi- ja sähköverkostoa, jotta elämä voisi kunnolla palata läntisiin kaupunginosiin.

Irakin pääministeri Haider al-Abadi julisti heinäkuun toisella viikolla, että taistelu Mosulista on voitettu. Viimeiset taistelut käytiin kaupungin länsiosassa sijaitsevassa vanhassakaupungissa, johon Isisin taistelijat olivat vetäytyneet. YK arvioi, että ainakin kolmasosa vanhankaupungin rakennuskannasta tuhoutui tai vaurioitui vakavasti.

Paikallishallintoa edustava Abdel Sattar Habbo kertoo, että kokonaisuudessaan Mosulin länsiosassa yli 90 prosenttia infrastruktuurista ja julkisista palveluista on tuhoutunut. Hän sanoo, että kaikkiaan vahingot ovat arvoltaan miljardeja euroja.

YK:n kehitysohjelmassa työskentelevä Lise Grande arvioi puolestaan, että peruspalvelujen kunnostamiseen kuluu ainakin noin miljardi euroa.

- Hävityksen mittakaava on laajin, mitä Irakissa on nähty. Länsi-Mosul edustaa yhtä suurimmista ja monimutkaisimmista vakautushankkeista, joita YK:lla on ollut, Grande sanoo.

Kaupungin itäosissa elämä on jo aiemmin päässyt palautumaan kohti normaalia. Siellä kadut ovat täyttyneet väestä ja kauppoja sekä ravintoloita on avattu uudelleen.