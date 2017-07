Moottorisahamies haavoitti viittä Sveitsissä - epäilty edelleen karkujalalla

Moottorisahalla aseistautunut mies haavoitti viittä ihmistä Pohjois-Sveitsissä Schaffhausenin kaupungissa maanantaina. Poliisin mukaan mies oli aamupäivällä puoli yhdentoista aikaan mennyt sisään toimistorakennukseen, jossa hän oli myös tehnyt iskunsa.

Poliisin mukaan kahden loukkaantuneen vammat ovat vakavat, kolme muuta loukkaantuivat lievästi. Poliisi korostaa, ettei isku ollut tehty terroritarkoituksessa.

Poliisi on eristänyt Schaffhausenin vanhankaupungin alueen ja evakuoinut ihmiset alueelta.

Poliisi on julkaissut kuvan miehestä, jota iskusta epäillään. BBC:n mukaan epäilty 51-vuotias mies on vaarallinen ja aggressiivinen. Hänellä on aiempia tuomioita muun muassa ampuma-aserikoksista. Miehen auto on löydetty, mutta mies on edelleen karkujalalla.

