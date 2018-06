"Mönkijä löysi Marsista orgaanista ainetta"

Kylläpä vain ja viiden vuoden sisällä meille kerrotaan faktana todisteiden kera, että on löydetty muinaisia asutuksia ja raunioita Marsista. Tämä uutinen yhdessä samaan aikaan tapahtuvien muiden tajuntaa järisyttävien uutisten ja paljastusten kanssa tekee lähivuosien elämästä Maa planeetalla joka päivä niin mahtavan, että ensimmäistäkään tylsää päivää emme enää koe. Se miten asiat todellisuudessa ovat, niin ei riitä juuri kenenkään mielikuvitus sitä nyt edes hahmottamaan. Ja aivan kohta se on meidän todellisuus. Nähkääs se on tämä Trump joka on poistanut Nasalta ja kaikilta muiltakin esteet puhua totta ja kohta se ralli alkaa.