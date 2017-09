Monet Harveyn uhrit tarvitsevat edelleen välitöntä apua, yli 200 000 kotia on vahingoittunut

Yhdysvalloissa Texasissa useat ihmiset ovat edelleen välittömän avun tarpeessa reilu viikko sitten riehuneen Harvey-myrskyn takia, kertoo muun muassa Washington Post. Yhdysvaltain katastrofiviraston Feman mukaan Texasissa hätämajoituksessa on edelleen 37 000 ihmistä ja Louisianassa noin 2 000 ihmistä.

Fema on lisäksi siirtänyt 14 900 ihmistä väliaikaismajoitukseen. Texasin viranomaisten tuoreimpien arvioiden mukaan yli 200 000 kotia on vahingoittunut ja 12 700 on tuhoutunut. Tuoreimmat luvut eivät vielä sisällä eniten tuhoutuneiden alueiden tarkkoja lukuja.

Linkki juttuun