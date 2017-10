Mitä viranomaiset tiesivät Kennedyn ampujasta ennen murhaa? Asiakirjoja on määrä julkistaa torstaina

Presidentti John F. Kennedyn murhaa edeltäneistä tapahtumista odotetaan lisää tietoa torstaina, kun Yhdysvalloissa on määrä julkistaa lisää tutkinnan asiakirjoja.

Asiantuntijat eivät usko, että tulossa on suuria paljastuksia, jotka rauhoittaisivat salaliittoteoreetikoita. Odotukset kohdistuvat lähinnä siihen, miten Lee Harvey Oswaldin liikkeitä seurattiin ennen murhaa - varsinkin tämän Meksikon-matkalla seitsemän viikkoa ennen ampumista.

- Tiedämme aiemmin julkistetuista asiakirjoista, että hän tapasi kuubalaisia ja venäläisiä vakoojia, toteaa kirjailija-toimittaja Philip Shenon, joka on kirjoittanut kirjan A Cruel and Shocking Act: the Secret History of the Kennedy Assassination.

- Paljon uutta tietoa voi tulla siitä, miten paljon Oswaldista tiedettiin ennen murhaa.

The Kennedy Half Century -kirjan kirjoittanut professori Larry Sabato sanoo, että keskustiedustelupalvelu CIA ja liittovaltion poliisi FBI saattavat painostaa presidentti Donald Trumpia estämään tiettyjen asiakirjojen julkaisun. Asiakirjat voivat paljastaa viranomaisten virheitä.

Tapausta tutkinut Warrenin komissio katsoi, että Oswald oli yksin Kennedyn murhan takana vuonna 1963.