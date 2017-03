Mitä tapahtui Hawker Hunterille? Brittien tuhoisan lentonäytösturman tutkinta päättyi

Brittiläiset lento-onnettomuustutkijat ovat julkaisseet vuonna 2015 tapahtuneen tuhoisan lentoturman loppuraportin.



Yhteensä 11 ihmistä sai surmansa, kun vuonna 1955 valmistunut Hawker Hunter -suihkuharjoituskone törmäsi maahan lentonäytöksessä Shorehamin kaupungissa Englannin etelärannikolla 22. elokuuta 2015. Lentäjä loukkaantui turmassa vakavasti.



Tutkijalautakunnan mukaan turma sattui, kun lentäjä oli lentämässä silmukkaa. Pilotti aloitti silmukan tekemisen matalammalta korkeudelta kuin hänelle oli sallittua ja pienemmällä nopeudella kuin sen turvalliseen lentämiseen olisi tarvittu.



Silmukan ensimmäisen puolikkaan aikana koneen moottorin olisi pitänyt toimia täydellä teholla, jotta kone olisi noussut lakipisteessä tarpeeksi korkealle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.



Silmukan laella lentäjä olisi vielä voinut keskeyttää liikkeen, mutta ilmeisesti hän ei havainnut koneen olevan liian matalalla. Niinpä hän jatkoi kuviota, mutta korkeutta ei ollut tarpeeksi, joten kone törmäsi maahan silmukan oikaisussa.



Törmäyspaikka oli lentokentän lähellä oleva tie, jossa oli turmahetkellä sekä autoilijoita että jalankulkijoita.



Animaatio onnettomuudesta ja siihen johtaneista syistä:

Tutkijoiden mukaan lentäjän tekemille virheille on useita mahdollisia selityksiä. Voi olla, että hän ei ole seurannut koneen korkeusmittaria, sillä tilanteessa lentäjän työkuorma on ollut korkealla. On myös mahdollista, että lentäjän huomio on hetkeksi suuntautunut muualle kuin tilanteen seurantaan, häikäisy tai kontrastiongelmat ovat voineet häiritä lentäjää tai sitten lentäjä on yksinkertaisesti muistanut väärin silmukkaan tarvittavan turvallisen lakikorkeuden.



Lisäksi koneen moottoriteho laski silmukan aikana. Tutkijat eivät pystyneet selvittämään, tekikö lentäjä tämän tarkoituksella, vai oliko kyseessä tekninen ongelma.



Myös lentonäytöksen turvallisuussuunnittelussa todettiin puutteita, joiden vuoksi esimerkiksi törmäys tapahtui alueella, jossa liikkui ihmisiä.



Tutkinnan loppuraportti.