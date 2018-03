Mistä myrkystä oli kyse? — Kaksoisagenttia vastaan käytetystä hermomyrkystä voi saada varmuuden monivaiheisen testauksen jälkeen

Britannia pitää todennäköisenä, että venäläisagentti Sergei Skripalin myrkytystapauksessa käytettiin Novitshok-tyyppisiin hermomyrkkyihin kuuluvaa ainetta.

Miten Britannia päätyi epäilemään juuri kyseistä myrkkyä, jonka jäljet johtavat Venäjälle? Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (Verifin) johtaja Paula Vanninen arvioi, että Salisburyn kaltaisessa tapauksessa myrkkynäytteet on todennäköisesti tutkittu kahdella eri menetelmällä ensin Britannian puolustusministeriön tutkimuskeskuksessa DSTL:ssä. Jos molempien testien tulokset ovat olleet yhtenevät, on voitu päätellä, mistä myrkystä on kyse.

Vannisen mukaan myrkkytutkinta perustuu kansainvälisiin, yhtenäisiin menetelmiin.

Novitshok-hermomyrkyn kemiallinen rakenne on julkista tietoa, sillä myrkyn kehittäjiin kuulunut tiedemies julkaisi sen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Vannisen mukaan myrkkynäytteet ovat lähteneet Britanniasta todennäköisesti kansainvälisen Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvontajärjestön OPCW:n laboratorioon tutkittavaksi. OPCW puolestaan käyttää testauksessa järjestelmiä, joiden pätevyys arvioidaan vuosittain.

­Tarvittaessa OPCW voi vielä lähettää myrkkynäytteet kahdelle muulle valtiolle tutkittavaksi. Vannisen mukaan varmuus siitä, mistä myrkystä oli kyse, saadaan, jos kaikki tulokset ovat yhteneviä.

Vanninen ei kommentoi, onko OPCW lähestynyt ulkoministeriön ohjauksessa toimivaa Verifinia Salisburyn myrkytystapauksen vuoksi. Verifinillä on kuitenkin tarvittaessa valmius tehdä analyysejä nopeallakin varoitusajalla.

Julkisuudessa on esitetty monia spekulaatioita, miten hermomyrkkyä annettiin Skripalille ja tämän tyttärelle.

­– On väitetty, että myrkkyä olisi ollut tyttären matkatavaroissa, mutta itse en usko moiseen. Sen sijaan on mahdollista, että myrkkyä olisi levitetty auton ilmastoinnin kautta.

Hermomyrkky aiheuttaa uhrissaan muun muassa kouristuksia ja kramppeja.