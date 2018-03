Ministeri: Sri Lanka julistaa 10 päivän poikkeustilan

Sri Lankassa on julistettu poikkeustila muslimivastaisten mellakoiden takia. Vähintään kaksi henkilöä on kuollut levottomuuksissa maassa, jonka asukkaista noin 70 prosenttia on buddhalaisia. Lisäksi kymmenet talot ja moskeijat ovat vaurioituneet.

Kaupunkisuunnitteluministeri Rauff Hakeemin mukaan "hallitus päätti ottaa käyttöön tiukat toimet, muun muassa maanlaajuisen poikkeustilan".

Poliisi on määrännyt ulkonaliikkumiskiellon Kandyn kaupunkiin maan keskiosassa. Kandy on suosittu matkailukohde.