Miljoonia kananmunia tuhottu Hollannissa ja Saksassa hyönteismyrkyn takia

Hollannissa ja Saksassa on poistettu kauppojen hyllyiltä miljoonia hollantilaisia kananmunia, kun osasta munia löydettiin myrkyllisen hyönteismyrkyn korkeita pitoisuuksia. Kyseisen hyönteismyrkyn käyttö on kielletty ihmisravinnon tuotannossa, kertoo Guardian-sanomalehti.

Hollannin elintarvikeviranomaisten mukaan testien tuloksena lähes 140 maatilaa on suljettu. Yhden maatilan munien kerrotaan aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle. Lisäksi kymmenien muiden maatilojen munissa oli niin korkeita pitoisuuksia fiproniili-hyönteismyrkkyä, ettei niitä pidä syöttää lapsille.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan korkeat fiproniili-pitoisuudet voivat vahingoittaa maksaa, kilpirauhasta ja munuaisia, jos myrkkyä saa ravinnon mukana suuria määriä ajan mittaan.

Hollantilaismedian mukaan maassa tuotettiin viime vuonna 10 miljardia kananmunaa noin tuhannella maatilalla. Suuri osa munista viedään Saksaan.

Saksaan miljoonia myrkkymunia

Saksan maatalousministerin Christian Schmidtin mukaan Hollannista on tuotu Saksaan ainakin kolme miljoonaa saastunutta kananmunaa viime viikkoina. Suurin osa niistä on myös myyty kuluttajille.

- Tämä on vaikuttanut Saksaan pahemmin kuin alun perin ajateltiin, Schmidt sanoi.

EU sanoo seuraavansa tapausta tiiviistä.

- Voin sanoa, että maatilat on tunnistettu ja munat on eristetty. Saastuneet munat on jäljitetty ja vedetty markkinoilta. Tilanne on hallinnassa, sanoi EU:n tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen.

Belgiassa syyttäjät sanovat tutkivansa kahta yhtiötä, jotka valmistavat täiden torjunta-aineita muun muassa hollantilaisille ja belgialaisille maataloille. Tutkinnan kohteena on nyt, onko fiproniilia sekoitettu lailliseen hyönteismyrkkyyn sen tehon parantamiseksi.

Hollantilainen de Volkskrant -lehti kertoi, että laitonta hyönteismyrkkysekoitusta olisi käytetty Hollannissa yli vuosi.

