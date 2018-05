Miljoonakaupungissa vahvistui lisää ebolatartuntoja - huoli taudin nopeasti leviämisestä kasvaa Kongossa

Kongolaisessa miljoonakaupungissa on vahvistunut uusia ebolatartuntoja. Kongon demokraattisen tasavallan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Mbandakan kaupungissa on todettu kolme uutta tautitapausta.

Ensimmäinen tartunta Mbandakassa varmistui torstaina. Ebola tarttuu herkästi, ja taudin leviäminen suureen kaupunkiin on huolestuttavaa. Sen takia Maailman terveysjärjestö nosti ebolan riskiarviota Kongossa tasolle "erittäin korkea" aiemmalta tasolta "korkea".

- Haasteesta tuli juuri paljon vaikeampi, sanoi WHO:n hätätilavalmiudesta vastaavan osaston päällikkö Peter Salama.

Kongossa on todettu yli 40 epäiltyä ebolatartuntaa tässä kuussa. Vahvistettuja tartuntoja on terveysministeriön mukaan 17. WHO on aiemmin kertonut, että tautiin on kuollut 25 ihmistä.