Mikroprosessoreiden kuningas tulee keski-ikään: Intelin 8086-suoritin täytti 40 vuotta

Vuonna 2002 Yhdysvaltain avaruushallinto NASA törmäsi peräti kiusalliseen ongelmaan.

USA:n miehitetyt avaruuslennot tehtiin neljän avaruussukkulan laivastolla, joka alkoi teknologiansa puolesta käydä hieman vanhaksi. Ensimmäinen miehitetty sukkulalento oli tehty jo vuonna 1981.

Sukkuloiden ylläpito alkoi käydä työlääksi, sillä aluksissa oli varaosia, joita kukaan ei enää valmistanut. Esimerkiksi sukkulan apurakettien tietokonejärjestelmät käyttivät 1970-luvulla suunniteltua Intelin 8086-mikroprosessoria. Eikä mikään ole niin vanha kuin yli 20 vuotta vanha suoritin.

Lopulta NASA päätyi ostamaan koko joukon käytettyä sairaalateknologiaa, jonka se sitten purki osiin ja keräsi 8086-prosessorit talteen. Avaruussukkuloilla lennettiin vuoteen 2011 asti.

8086-prosessorin perintö sen sijaan elää edelleen. Kotitietokoneiden historia olisi varsin erilainen ilman tätä 40 vuoden kunniakkaaseen ikään yltänyttä laitetta, jonka Intel toi markkinoille 8.6.1978.

Intelin alkuperäinen tarkoitus oli tehdä vain välikauden tuote, 8086-prosessorin pääsuunnittelija Stephen Morse kertoi PC Worldin haastattelussa 2008.

– Intelin lippulaivatuote oli tuolloin 8080-prosessori, mutta Zilogin Z80:sta oli tullut sille paha kilpailija. Tämä ei kuitenkaan huolestuttanut Inteliä, joka oli suunnittelemassa uutta 8800-prosessoria.

8800:n tuotekehitys vei kuitenkin odotettua enemmän aikaa, joten Morsen tehtäväksi tuli suunnitella prosessori, jota Intel voisi myydä ennen 8800:n valmistumista.

Onnekasta oli, että Morse oli enemmänkin ohjelmistopuolen mies, eli 8086-prosessoria ei suunniteltu ajan tavan mukaan laitteistonäkökulmasta. Intel edellytti, että myös vanhemmille prosessoreille suunniteltujen ohjelmien tuli toimia 8086-tietokoneissa. Yhteensopivuus oli merkittävä myyntivaltti.

8086 tuli markkinoille oikeaan aikaan, joten siitä ja saman perusidean pohjalta kehitetystä x86-prosessoriperheestä on vuosikymmenien aikana tullut pc-koneiden tosiasiallinen standardi. Toki prosessoreiden käskykantaa on vuosikymmenien aikana kehitetty merkittävästi monipuolisemmaksi, puhumattakaan niiden tehosta ja laskentakyvystä (8068 oli 16-bittinen prosessori, kun nykysuorittimet käsittelevät 64-bittisiä lukuja). 8086 on kuitenkin eräänlainen esi-isä, jonka DNA näkyy vielä nykykoneidenkin suorittimissa. Esimerkiksi ylioppilastutkintolautakunta on todennut sähköisen yo-kokeen laitteistovaatimuksista paljonpuhuvasti: "normaali kannettava tietokone eli 64-bittisellä x86-prosessorilla varustettu päätelaite".

Sen sijaan älypuhelin- ja tablettimaailmassa x86-suorittimet eivät ole valloittaneet markkinoita, vaan mobiilipuolen suosikkiarkkitehtuuri on ARM-prosessorikanta.

Viime vuonna IEEE Computer Societylle kirjoittamassaan artikkelissa Morse tunnusti, että hän ei aikanaan osannut aavistaa 8086:n tulevaa roolia. Prosessorista piti tulla lyhytaikainen tuote, jolle ei tehtäisi seuraajia, mutta "asiat eivät menneetkään aivan sillä tavalla".

Morse myöntää, että nykytiedon valossa hän olisi suunnitellut monta 8086:n ominaisuutta toisin. Hänen mukaansa myöhempien prosessorien suunnittelijat ovat kuitenkin kehitystyössä onnistuneet korjaamaan monia alkuperäisen 8086-suorittimen teknisiä puutteita.

– Ei kukaan ole yllättynyt tästä kehityssuunnasta yhtä paljon kuin minä itse.