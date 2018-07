Mikko Paasin prioriteettilistalla poikien auttaminen on nyt ykkösenä – hän on valmis viipymään Thaimaassa pitkään

Parin päivän ajan vettä on vain tihuuttanut taivaalta ja luolaston vedenpinta on laskenut.

Helsinkiläinen sukeltaja Mikko Paasi on valmis viipymään Thaimaassa niin kauan kuin apua tarvitaan.

Hän osallistuu 12 pojan ja heidän valmentajansa pelastusoperaatioon Thaimaan pohjoisosassa, Tham Luangin luolastossa.

– Tämä on nyt prioriteettilistalla ykkösenä, Paasi kertoi Lännen Medialle keskiviikkoiltana hieman ennen yhdeksää Thaimaan aikaa.

Hän on varautunut viipymään maassa hyvinkin pitkään. Jos taivaalta alkaa tulla vettä enemmänkin, saattaa pelastusoperaatio kestää.

Vesisade on todennäköinen, sillä sadekausi kestää marraskuuhun asti.

– Parin päivän ajan sää on kuitenkin ollut aika hyvä. Vettä on vain tihuuttanut.

Ja se tarkoittaa sitä, että veden pinta luolassa on laskenut.

– Se on pirun hyvä merkki.

Lasten ja tukikohdan väliselle matkalle tulee siis vedettömiä kohtia, ilmataskuja.

– Pitkä, kapea luola oli jossain vaiheessa ihan täynnä vettä.

Paasi selventää, ettei lasten tarvitse sukeltaa koko puolentoista kilometrin matkaa luolasta pääsisäänkäynnin kohdalle, jos vedenkorkeus pysyy tämän päivän tasolla tai vielä laskee.

– Ilmataskujen kohdalla voi pitää hengähdystaukoja. Siellä voi kahlata mudassa tai kiivetä eteenpäin.

Pojat näyttivät hyväkuntoisilta

Paasi ei ole kuullut poikien voinnista aamun jälkeen. Silloin hän näki saman videon, joka on näytetty useassa mediassa päivän aikana. Paasin mukaan pojat näyttivät uskomattoman hyväkuntoisilta.

– En tosin tiedä, mitä lääkärilausunnoissa sanottiin.

Alue on rajattu luolaston sisäänkäynnin edustalta puolentoista kilometrin verran. Alueelle ei pääse ilman kulkulupaa.

– Sen edustalle on muodostunut pieni tori. Paikalla on erikoisjoukkoja ja satoja toimittajia.

Paasi ei ole törmännyt alueella muihin suomalaisiin.

Pitkä kokemus sukellusalalta

43-vuotiaalla Paasilla on pitkä historia Thaimaassa, mutta vielä pari viikkoa sitten hän oli Maltalla kouluttamassa sukeltajia.

Hänellä on erikoiskalustoa, jota voi käyttää hyväksi muun muassa ahtaissa paikoissa sukellettaessa, joten hän halusi antaa kalustonsa pelastajien käyttöön.

– Päätin Maltalla, että lähden myös itse paikan päälle.

Paasi on ollut 12 vuotta sukellusalalla ja hän on ehtinyt olla ennenkin mukana erikoistehtävissä, mutta Thaimaan tapaus on hänen mukaansa aivan omaa luokkaansa.

Hän asuu tällä hetkellä kymmenen kilometrin päässä luolastosta.

– Koska täällä on sadekausi, maisema on pilvessä. Täällä näkyy paljon riisipeltoja ja kukkuloita. Vuoristo, jossa luolasto on, nousee suoraan pystyyn, Paasi kuvaili ja lähti valmistautumaan yöpuulle.