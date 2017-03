Pariisissa Orlyn lentokentällä on ammuttu mies, joka oli siepannut aseen sotilaalta. Kentällä on käynnissä suuri poliisioperaatio ja osa kentästä on evakuoitu.

Useat ranskalaismediat vahvistavat, että kentältä on kuultu laukauksia. Poliisi kehotti Twitterissä ihmisiä seuraamaan tarkasti viranomaisten ohjeita.