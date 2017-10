Mies kuoli suojellessaan vaimoaan Las Vegasin ampumisessa - pariskunta oli juhlimassa yksivuotishääpäivää

Yksi Las Vegasin joukkoampumisessa kuolleista on 29-vuotias sairaanhoitaja Sonny Melton, joka kuoli suojellessaan vaimoaan luotisateelta.

- Hän pelasti henkeni. Hän tarttui minuun ja alkoi juosta, kun tunsin, että häntä ammuttiin selkään, kertoo vaimo Heather Meltonuutiskanava WSMV:lle.

- Haluan kertoa kaikille, kuinka hyväsydäminen ja rakastava mies hän oli, mutta tällä hetkellä pystyn tuskin hengittämään.

WSMV:n mukaan pari oli Vegasissa juhlimassa yksivuotishääpäiväänsä. Pari työskenteli samassa sairaalassa ja Sonny avusti usein kirurgina työskentelevää vaimoaan leikkauksissa.

Parin läheisten mukaan Sonny "oli hulluna" Heatheriin.

- Hän puhui koko ajan jotain Heatherista, Easton Melton sanoi WSMV:lle.

Gwen Pettigrew puolestaan kertoi, ettei ole yllättynyt, että Sonny pelasti Heatherin hengen.

- Uskon, että hän olisi tehnyt sen myös täysin tuntemattomalle. Sellainen ihminen hän on. Nyt minua itkettää.

Easton Melton sanoo, että Sonnyn kuolema on hänen elämänsä suurin menetys.

- Harmi, että meidän piti menettää hänet tällä tavalla. Hän rakasti häntä (Heatheria). Siitä ei ole epäilystäkään, ettei hän olisi rakastanut.

Sairaala, jossa mies työskenteli, julkaisi pian tapahtuman jälkeen tiedotteen, jossa sairaalan johtaja esitti osanottonsa tapahtumasta.

"Enemmän kuin innossaan" hääpäivästä Vegasissa

Myös Lisa Romero-Muniz oli Vegasissa viettämässä hääpäiväänsä. New York Timesin mukaan mies oli unohtanut edellisen hääpäivän ja halusi hyvittää sen Vegasin-matkalla.

- Hän oli enemmän kuin innoissaan, sanoi naisen ystävä ja kollega Rosie Fernandez.

- Siitä, että hänen miehensä muisti hääpäivän ja teki kaiken tämän, se oli hänelle iso juttu.

Mies oli suunnitellut pitkän viikonlopun Vegasissa ja ostanut liput naisen lempiartistin keikalle.

Romero-Muniz oli kolmen lapsen äiti ja töissä Miyamuran koulussa Gallupin kaupungissa. Työssään hän oli vastuussa oppilaista, jotka joutuivat vaikeuksiin koulussa.

- Hän tunsi 90 prosenttia oppilaista. Hän puhui heille, kuin he olisivat hänen omia lapsiaan. Hän sanoi: Tiedän, että pystyt parempaan kuin tämä, Fernandez sanoi.

Fernandezin mukaan Romero-Muniz oli lämmin ihminen, nauroi paljon ja kiusoitteli työtovereitaan.

- Meidät tunnettiin toimiston suurisuina, Fernandez sanoi.

"Kantrimusiikin fani"

Ampumisessa kuoli myös 33-vuotias poliisi, joka työskenteli poliisilaitoksella ääniteknikkona, kertoo CNN. Manhattan Beachin poliisilaitoksen tiedotteen mukaan Rachael Parker oli katsomassa konserttia ja kuoli pian ampumisen jälkeen sairaalassa. Hän oli työskennellyt poliisilaitoksella kymmenen vuoden ajan.

Susan Smith sai osuman ollessaan festivaalialueella. 53-vuotias Smith työskenteli toimistopäällikkönä koulussa, joka vahvisti hänen kuolemansa medialle, kertoo CNN. Koulun mukaan Smith oli kantrimusiikin suuri fani ja oli mennyt Las Vegasiin musiikkitapahtumaan muutaman ystävänsä kanssa.

Smith oli naimissa ja hänellä on kaksi pientä lasta, koulusta kerrotaan.

- Kaikki tunsivat hänet. Hän kosketti monen elämää, koulun viestintäkoordinaattori Jake Finch sanoi.

"Kaupungin yllä on surupaitto"

Joukkoampumista seuraava päivä on ollut Las Vegasissa tavallista rauhallisempi, ja ihmisten käytöksestä on välittynyt halu palata normaaliin arkeen, kertoo kaupungissa lomaileva radiojuontaja Jenni Alexandrova.

- Ihmisiä ei ole niin paljon liikkeellä ja tunnelma on jotenkin rauhallisempi.

- Sellainen olo on, että yritetään saada pyörät pyörimään mahdollisimman nopeasti niin kuin ne pyöri aiemminkin. Yritetään vaan ajatella, että elämä jatkuu, Alexandrova sanoo puhelimitse STT:lle myöhään illalla paikallista aikaa.

Hän sanoo, ettei ole poistunut hotellialueelta lainkaan ja on ollut tekemisissä lähinnä hotellin tarjoilijoiden ja suomalaisten kanssa. Kaikilla on kova huoli, mutta myös kova huolenpito toisistaan, Alexandrova lisää.

- Sellainen amerikkalainen how you’re doing -meininki on koko ajan päällä, mutta kyllä siinä on sellainen tietty harso päällä. Kaikki tietää, ettei näihin asioihin lähdetä hirveän iloisesti vastaamaan. Kaupunki on tällä hetkellä surupeiton alla.

Hotellissa kaikki on toiminut Alexandrovan mukaan normaalisti turvallisuusjärjestelyjä lukuun ottamatta. Poliiseja ja vartijoita on ollut liikkeellä tavallista enemmän ja hotellin sisäänkäynnillä on metallinpaljastin, Alexandrova sanoo.

Ampumispaikka, hotelli- ja festivaalialue, on Alexandrovan mukaan yhä suljettu. Epäilty ampuja, 64-vuotias Stephen Craig Paddock avasi tulen Mandalay Bay -hotellin 32. kerroksesta maanantaina aamulla Suomen aikaa ja alkoi ampua läheisen kantrifestivaalin yleisöä. Viimeisimpien tietojen mukaan kuolonuhreja on 59 ja haavoittuneita 527.

Alexandrova oli ampumisen aikaan puolisonsa Jussi Heikelän kanssa muutaman kilometrin päässä paikasta hotellissa illallisella. Heidät pidettiin evakuoituina hotelliin aamuneljään asti.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun